Mamá de niño con TDHA reclama: “El hospital no tiene herramientas para tratar pacientes en estas condiciones”

Eugenia Pérez escribió una carta que dirigió al extintendente Cecilio Salazar y pidió su publicación en la sección #ReporteCiudadano.

“Hola, buen día. Me presento, mi nombre es Eugenia. Mamá de un nene con transtorno de déficit de atención. Hace como 3 años empezamos el tratamiento con neuróloga, psicóloga “que gracias a Dios me acompaña en todo), la DOCTORA María Paola Vaccari. Arrancó psiquiatra (que es un desastre), por eso me dirijo a usted a traves de este medio para poder encontrar una solución al tratamiento de mi nene. Su diagnóstico fue TDHA más hiperactividad. Lamentablemente el hospital subzonal de San Pedro no tiene las herramientas y condiciones para poder tratar pacientes así. No sabría afirmar si no tienen las condiciones o el personal que es necesario. Necesito que mi nene tenga sus terapias. Sus profesionales como los necesita o poder recurrir algún hospital de afuera. Para eso necesito de su ayuda para tramitar el turno, ya que hemos viajado y las respuestas fueron negativas, porque nos dijeron que habiendo profesionales en nuestra ciudad debíamos atenderlo acá. Los años pasan y su diagnóstico aumenta ya que no le dan en la tecla con su medicamento. Espero tener pronta respuesta, ya que él es un niño que no puede disfrutar de su infancia como corresponde porque lo tildan de muchas maneras que a mí como mamá me duelen: no puede hacer un deporte, no puede tener amigos, su única amiga, maestra compañera, doctora, soy yo su mamá, y eso lastima porque no tengo más herramientas para poder ayudarlo. Es lamentable que nuestra ciudad está cada vez peor en el tema Salud. Desde ya muchas gracias. Necesitaba hacer el descargo. Y agradecer a la doctora Maria Paola Vaccari porque nunca me dejó sola y siempre me acompaño en todo”.