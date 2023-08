Maestras les dijeron a sus alumnos que no habrá más escuelas “porque votan a Milei”

Varias personas consultaron hoy cuál es el organismo ante el que pueden denunciar “adoctrinamiento” en una escuela. Se trata de al menos dos cursos de alumnos de la escuela primaria cuyo nombre este medio mantiene en reserva a pedido de los padres y por temor a represalias.

Publicidad

“A los chicos de quinto le dijeron eso, que no hay que votar a Milei porque Milei va a cerrar los hospitales, va a cerrar las escuelas y a los de sexto lo que le dijeron es que estudien ahora porque con Milei después no van a poder estudiar”, señaló una de las personas que relató el hecho a La Opinión y que vio luego reflejado en redes sociales el episodio que justamente involucra a miembros de su misma comunidad educativa.

Como se sabe, la Jefatura de Inspección de Enseñanza es una designación política y al igual que ha sucedido en otras ocasiones teman que una denuncia termine generando un efecto contrario al buscado. Piden que se impida a los docentes “adoctrinar” a los alumnos en este y en otros temas que por lo general se vinculan a la escasa tolerancia de opiniones en democracia.

“La de quinto se tomó el tiempo para decir que hay que votar a Salazar, que no hay que votar a Milei. Que voten a Massa, que no hay que votar a Milei, porque Milei va a cerrar los hospitales, va a cerrar las escuelas”, dijo otra mamá que compartió con su grupo de whapp esta inquietud pero que coincide en el razonamiento con la anterior.

Luego apareció el comentario de uno papá que señaló que la mamá de un compañero de su hijo estaba “más indignada o enojada porque el nene estaba preocupado y fue a decirle “che mami” y le fue contando que se había puesto mal el nene”. También preguntó por el modo de formular la denuncia en el Consejo Escolar.

En realidad fueron al menos dos las docentes de distintas materias que profirieron declaraciones similares en clase. “Le pregunté yo a mi nena y me dijo que sí que la maestra dijo todo lo que dice ahí”, señaló con respecto a lo que se compartió en las redes sociales y ahí también “vi que la abuela de una niña que va con mi nene, que va un año más y le pregunto: “¿la maestra te dijo algo?”. Sí, dijo eso, eso y que estudien ahora porque después con Miley no van a poder estudiar más”.

De acuerdo a la normativa corresponde la intervención de la dirección del establecimiento primero y la denuncia a la autoridad de la región después, pero los padres no saben si es esa la vía para solicitar que esta conducta cese para que los niños no sean sometidos a situaciones que les producen el temor de no saber si lo que dicen los adultos es cierto.