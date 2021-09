Madre coraje: intentaron asaltar a su hija y enfrentó a los delincuentes

Una vecina, madre de una menor de 16 años, logró evitar el robo a su hija cuando apareció en el momento justo en que dos malvivientes pretendían quedarse con las pertenencias de la adolescente.

El incidente se produjo el domingo cuando ya era de noche y en el radio céntrico de la ciudad, sobre la calle Ituzaingó al 500, a pocos metros de la Fiscalía.

El hecho aconteció cerca de las 20.00 en el mismo lugar donde hace una semana las mismas cámaras de seguridad reportaron el robo piraña efectuado por un grupo de jóvenes sobre un auto que se encontraba estacionado en la vía pública.

Daniela Carmona, la mujer que se interpuso entre el ladrón y su hija para que el hecho no se consumara, arremetió a los golpes contra el malviviente. Este martes habló en El Reporte de la Tarde y contó lo que les sucedió.

“El domingo mi hija de 16 años me avisa que estaba volviendo a casa y como vivimos en un primer piso bajo para abrirle y ayudarla a entrar la moto”, explicó Carmona.

“En ese momento, mientras estaba bajando, escucho a mi hija que hablaba con alguien y cuando miro veo a un tipo que le quería robar a mi hija. No lo dudé y me fui decidida, veo que le pega una trompada y ahí me abalancé, yo también le pegué, el chico salió corriendo con el otro que lo acompañaba en bicicleta”, relató.

“Lamentablemente esta es una zona que se ha puesto muy peligrosa, tenemos un bar en la esquina y para colmo el domingo estaba el partido de acá a la vuelta (partido Fe) lleno de gente”, manifestó la mujer.

“Esto fue al voleo, evidentemente es gente que anda a las vueltas y cuando ven situaciones como la de mi hija aprovechan”.

El video muestra que eran dos los delincuentes que participaron del hecho y que venían por la calle Ituzaingó en sentido al río. Uno es el que aborda a la menor y le pega, y el otro es quien lo acompañaba a bordo de una bicicleta y huye con su cómplice cuando la mujer los enfrenta a golpes.

La damnificada contó que no radicó la denuncia pero sí dio a conocer las imágenes para advertir a los vecinos porque este tipo de circunstancias le pueden pasar a cualquiera.