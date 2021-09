Luna Almada: “Mi papá quería que llegue a Tinelli y baile solista en la competencia”

Luna Almada tiene 14 años y la danza es su pasión. El domingo, se presentó junto al Salón de Angelina, invitada por Sol Altolaguirre, en el Teatro Metropolitano de Rosario, con una coreografía que preparó especialmente para homenajear a su padre Mauricio Almada, el comisario sampedrino que perdió la vida luchando contra el Covid-19.

“Sol (Altolaguirre) me dio la oportunidad de competir porque también está pasando por lo mismo, ya que perdió a su esposo, Mariano Reyloba, de la misma forma”, recordó la adolescente en Radio Cuarentena, el programa diario de Lilí Berardi.

Luna creó para la ocasión una coreografía que nombró “Ángel azul”, en referencia a su papá, y se preparó ensayando todos los días en su casa. Su mamá, Analía Sánchez, contó: “Practicaba en casa y se quebraba, porque todavía está atravesando un gran duelo”.

Luna Almada en vivo por Radio Cuarentena

Su camino en la danza comenzó a los 3 años con la profesora de danzas urbanas Tamara Pettone. Años después, la becaron para tomar clases en la ciudad de Zárate. “Mi papá me llevaba todos los días, pero después no puede ir más por la pandemia. Hace dos años que no bailaba”, aseguró.

“Él siempre me decía que tenía un talento y que iba a llegar lejos. También quería que yo esté en lo de Tinelli y baile solista en la competencia”. Luna Almada

Luna y su papá eran muy unidos. “Mi negrita sabalera” era el apodo que él le había puesto y con el que le escribía dedicatorias en Facebook cada vez que cumplía años. Además, se sumaba siempre a los Tik Tok que a ella le gusta grabar bailando.

“Era un gran padre, cariñoso, comprensivo, siempre detrás de sus hijos”, dijo su mamá Analía sobre su esposo, que falleció a los 45 años víctima del coronavirus, y sintetizó: “A nosotros todavía nos parece que estamos en un sueño”.

Este sábado 11 de septiembre, Luna festejará su cumpleaños de 15 con sus familiares y amigos más cercanos. Por ello, antes de la competencia, le había pedido a su madre que “si no tenía plata no le haga nada, porque quería competir y traer la medalla de oro que su papá tanto quería”.

De todas formas, en el verano la adolescente espera hacer un festejo más grande, ya que es lo que su papá hubiera querido. “Lo único que me faltaría en esta fiesta sería mi papá”, aseguró.