Ludmila Manicler regresó a Boca Juniors: "Volví al fútbol de once porque me lo pidió mi papá"

Ludmila Manicler regresó a Boca Juniors y realiza la pretemporada con el plantel de primera femenino que se prepara para afrontar la Zona Campeonato del certamen de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Este torneo empezó el año pasado y volví ahora que empezó la pretemporada para terminar el torneo", le contó a La Opinión la sampedrina que en los últimos tres años compitió con Sportivo Barracas en la liga de futsal por "cuestiones laborales". "Este año, con el trabajo, me coincidió que puedo estar los días de entrenamientos", aclaró.

Además, admitió: "Volví porque mi papá, Jorge, me pidió que volviera al fútbol de 11 porque en el futsal no me vio jugar nunca. Además, yo hace seis meses tengo una lumbalgia y con el futsal iba a ser peor por las caídas, el piso duro, los frenos y demás".

El año pasado, el Xeneize se ubicó segundo en el grupo A de la Fase Clasificatoria del torneo por detrás de Racing de Avellaneda y clasificó a la Zona Campeonato donde los mejores ocho clubes jugarán en 2019 todos contra todos a dos ruedas y el campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2019. Manicler explicó que "jugará" lo que resta del certamen y después analizará su futuro aunque dejó en claro que "todo lo que es fútbol de competencia, es importante". Incluso, dejó la puerta abierta a un posible regreso a la Selección Argentina en caso de que se destaque: "Puede ser, ojalá . El tema es que trabajo por la tarde algunos días y priorizo eso. Trabajo en un polideportivo y después doy clases de fútbol. También coordino en Barracas la liga de fútbol masculino".

La sampedrina de 31 años tiene una vasta trayectoria en el fútbol femenino de once jugadores donde, además de Boca, jugó en Barcelona de España, entre otros equipos. También, integró diferentes combinados nacionales en certámenes internacionales como mundiales y marcó el único gol albiceleste en la historia de los Juegos Olímpicos en Beijing, China, 2008 cuando, en el debut, hizo el de la derrota 2 a 1 frente a Canadá.