Lucio Mansilla: “Es una vergüenza”

“Acá enfrente a la escuela, es una vergüenza que no le hagan un camino a las motos, ni un inspector, motos con chicos, no entiendo, sigue cada vez peor. Esperando que suceda una desgracia. Está perfecto que repavimenten calles, pero el poco dinero que hay para la obra pública hay que administrarlo mejor y tener prioridades. Me parece a mí que el cuidado de la vida de las personas es vital”, reportó #903.