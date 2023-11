Lucio Mansilla: “En la calle no sobra ningún niño”

La carta cuya copia llegó a La Opinión está dirigida al intendente y reitera el agradecimiento por la concreción de una obra largamente esperado por la comunidad educativa de la escuela 13 y el jkardín de Mataderos. Sin embargo, señala que no tomaron en cuenta los antecedentes respecto a la construcción de bicisendas o banquinas que fueron aprobadas tras los intensos reclamos de las familias.

Es más, hubo una banca abierta para reclamar soluciones y madres que se organizaron para solicitar oficialmente que con el pavimento de 1001 se contemplara el camino.

El tránsito en esa zona es peligroso porque el transporte más frecuente es la moto y en los horarios pico hace falta la presencia de inspectores de Tránsito. El sábado, el secretario de Obras Públicas anunció que están a la espera de la señalización y demarcación del tramo que ya está terminado.

Este es el texto que recibe Cecilio Salazar:

“Por medio de la presente, reciba un cordial saludo de los ciudadanos de San Pedro a la vez que nos dirigimos a usted con el fin de exponerle nuestra preocupación con respecto al reciente pavimentado de la avenida Lucio Mansilla.

En los últimos días se está finalizando la obra de pavimentación en la zona que comprende la avenida Lucio Mansilla desde avenida 11 de Septiembre hasta pasada la escuela N° 13 del barrio Mataderos y con esta buena, esperada y necesaria obra también viene la preocupación por el exceso de velocidad de los automóviles y motocicletas.

Es primordial señalar que el tránsito incesante de vehículos hace de extrema necesidad disponer de algún control para la velocidad, lomo de burro o algún dispositivo para aminorar las velocidades a las que transitan los rodados. Como usted bien sabe, por esta ruta transitan muchas familias cada día que llevan a sus hijos a la escuela y cada niño y ciudadano tiene que ser cuidado desde el Estado brindando las condiciones adecuadas para que puedan ir y venir del establecimiento educativo de manera segura.

Asimismo, no podemos esperar lamentablemente que los conductores no vayan a altas velocidades ya que la conciencia vial es una materia pendiente en nuestra sociedad y hasta que no ocurren los siniestros no tomamos magnitud de los potenciales daños a las personas o propiedades que cada día se ven afectadas por la irresponsabilidad de ciudadanos que no consideran al prójimo. Por ésta razón, le solicitamos encarecidamente que en lo inmediato se proceda a efectuar los controles de velocidad tan necesarios en la zona y que pueden evitar muchas tragedias.

Además de agradecerle su compromiso para con los ciudadanos de ésta ciudad, estamos seguros que pondrá manos a la obra con esta solicitud tan necesaria para la seguridad de todos, como se menciona en el inicio ”En esta calle no sobra ningún niño‘.

Que las mejoras en nuestra ciudad continúen y que siempre estén acompañadas de todo lo necesario para que podamos vivir mejor cada día. Lo saludamos muy cordialmente, los vecinos abajo firmantes”.