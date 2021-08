Los nietos de Héctor “Negro” Muñoz lo recordaron así, a un año de su fallecimiento

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Héctor “Negro” Muñoz, que forma parte de los vecinos que perdieron la vida producto de la pandemia de coronavirus. Sus nietos Lucas y Santino le escribieron estos emotivos mensajes:

Lucas Muñoz: Hoy ya un año de que te fuiste al cielo. No sabés lo que te extraño. Tus charlas, tus historias, andar con los caballos, estar con los pajaritos, se te extraña no verte haciendo eso, pero yo sé que de arriba me estás guiando y cuidando mucho. Gracias por todo lo que me diste en mis 13 años y te extraño mucho, viejo. Te quiero dar mil abrazos. Un beso al cielo con todo mi amor y el de la familia. Te amo.

Santino Muñoz: 12 años. Un año. Fueron meses donde se notó mucho tu ausencia. Todos sabemos que estás acá con nosotros, pero sufrimos al no poder abrazarte ni verte sentado en el sillón o en la quinta. Creo que todos pudimos disfrutarte un poco. Para mí, te fuiste muy pronto. Te fuiste donde más te necesitaba, donde necesitaba tus consejos, tus anécdotas, tus historias. Hoy lloro por no tenerte físicamente, pero me pongo feliz porque seguro estás con nosotros a cada paso y en cada cosa que hacemos. Te dije un montón de veces que te amaba cuando te iba a saludar a la cama y te decía hasta mañana. Hoy te digo te amo, te extraño un montón y lo que nunca llegué a decirte es GRACIAS, simplemente gracias. Te amo y te llevo en mi corazón, mi nono”.