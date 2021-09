Los familiares de los fallecidos de Clínica San Pedro no tienen respuestas en la justicia

Distintas circunstancias acontecidas durante la peor etapa de la segunda ola de la pandemia llevaron a que dos familias acudieran a la Justicia al entender que sus seres queridos fallecieron en un contexto irregular originado en un mismo lugar: la Clínica Privada San Pedro.

Las familias de Juan Carlos Ortega, un hombre de 73 años que falleció por coronavirus el 27 de mayo; Amalio Sarco, fallecido el 8 de julio a los 66 años, y de Nora Morales, una mujer de 58 años quien pudo salir a tiempo y recuperarse del Covid-19 por medio de una internación domiciliaria —su familia siempre sostuvo que en la clínica fue abandonada—, radicaron las correspondientes denuncias que recayeron en la Fiscalía N° 5 del Dr. Marcelo Manso y N° 11 de Viviana Ramos.

Por esos días, desde la UFI N° 5 se solicitó al Juzgado de Garantías de turno que habilitara las diligencias necesarias que le permitieran iniciar la instrucción de ambos casos, pero la respuesta fue algo inesperada, ya que el Juzgado resolvió negar esas medidas de pruebas al considerarlas excesivas.

El fiscal lo único que pedía era obtener la documentación que estaba en posesión de la clínica y así poder establecer qué era realmente lo que había sucedido, pero el juzgado al no hacer lugar, le quitó la herramienta básica para iniciar la investigación

Ortega falleció en la clínica luego de permanecer 26 días internado y las sospechas en contra del establecimiento comenzaron cuando un neumonólogo particular les aseguró que el hombre había sido “mal medicado”.

“Mi papá se podía haber muerto como las doscientas y pico de personas que han fallecido, pero la forma en la que murió fue el problema: con una desidia total, los médicos sin hacerse cargo, no digo todo el personal porque hubo personal de la clínica que se portó bien, pero hubo personal que se portó muy mal”, aseguró su hijo Gustavo Ortega en el programa Radio Cuarentena.

Ortega, además, se sorprendió al enterarse en Radio Cuarentena de lo expresado por el Dr. Manso. “No sabía nada de esto. Yo hice la denuncia después de la muerte de mi papá en la comisaría y quedaron de llamarme de fiscalía para ratificar o rectificar la denuncia pero nunca me llamaron, jamás me llamaron”, aseguró.

En el caso de Amalio Sarco, un reconocido pastor evangélico de la ciudad, el hombre se encontraba internado en la misma clínica, pero ante el cierre del establecimiento lo trasladaron al Hospital Emilio Ruffa y su familia siempre sostuvo que “a él lo que le hizo mal fue el traslado”.

Alejandra Sarco, su hija, también explicó en Radio Cuarentena que, tras la primera denuncia, después volvió a ser citada desde la Fiscalía N° 11 pero no tuvo novedades sobre el avance de la causa.

“Yo fui a hacer de nuevo la denuncia, a confirmar la declaración que yo hice. Me presente el 31 de agosto en la fiscalía, me volvieron a tomar la declaración, desde un principio, desde que mi papá fue internado hasta que falleció. Me dijeron que ya tenían la historia clínica en fiscalía y que de ahora en más iban a derivar todo a los forenses. Que iban a iniciar una investigación para ver cómo fue tratado, si tuvo la medicación correspondiente”, explicó Sarco.

Además, remarcó que lo que impulsó la denuncia fue lo que consideró un “abandono de persona”: “Yo no soy médico, tal vez tuvo la medicación correspondiente, pero lo que hicieron con él fue un abandono de persona. No sé si no me entendieron lo que yo quise decir, no iba por el tratamiento que él tuvo, iba por la forma de personas que son ellos, porque ni a un animal se le hace lo que le hicieron”.