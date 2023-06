Los audios que revelan cómo cambiaban vales de combustible por dinero en Vuelta de Obligado

El Concejo Deliberante aprobó la semana pasada un pedido de informes de la oposición relacionado con el canje por dinero en efectivo de vales de combustible destinados a la ambulancia de Vuelta de Obligado.

El oficialismo informó que está en marcha un sumario administrativo para investigar lo que consideraron “un hecho de corrupción”. En ese marco, convocaron a declarar a los cuatro choferes, las tres enfermeras, una empleada administrativa y la encargada de limpieza.

La sospecha sobre el canje de vales por dinero fue confirmada por audios que intercambiaron un chofer y una enfermera, que forman parte de la investigación, y a los que accedió en exclusiva La Opinión para revelarlos el sábado en el marco del programa Sin Galera.

En ese chat, los que conversan revelan la modalidad y dialogan sobre la compra de elementos para el centro de salud con ese dinero. Además, aseguran allí que habría autorización por parte de los responsables de los superiores.

“¿Vos tenés los otros 150 litros, porque no estaban en el cuaderno?”, pregunta la enfermera. “Sí, ya los tengo acá, cambié para comprar la pintura”, dice el chofer.

En otro audio, revelan los litros, los montos y el destino del dinero. “Viste que te dije que quería comprar un nebulizador, sale como 15 lucas, no sé si me va alcanzar para todo”, dice la enfermera.

“Para enteder bien cómo está todo. ¿Vos qué tenés? ¿No tenés 50 dando vuelta, no?”, le pregunta al chofer. Hablan de 50 mil pesos y de 90 litros de combustible que, pareciera, son los que cambiarían por dinero.

En otro audio, la enfermera le pide al chofer que le dé detalles de los litros de combustibles que tienen para canjear por dinero para informar a las autoridades municipales sobre el tema.

“Eso tiene que figurar todo por el Cento de Salud, por la Municipalidad, por la Secretaría”, dice y advierte: “Yo no voy a cortarme sola para que esto explote y me pongan a mí como que me robé plata”.

El chofer es quien revela que los vales de combustible se canjeaban por dinero en efectivo en las estaciones de servicio con las que trabaja el Municipio. Allí señala que hay connivencia de los playeros, que hasta cobraban un porcentaje.

“Antes lo cambiaban así nomás, lo que pasa es que un día no tenían plata en la caja y le pidieron al encargado y se metió. A lo primero cobraban el 30 por ciento de la boleta y ahora cobran el 40. Antes se llevaban la plata callados y ahora tienen que repartirla”, dice.

En otro audio informa el dinero que tenía encima y refiere que del monto de lo vales falta una parte que es “lo que cobran los chicos, los que cambian los vales”, es decir los playeros de las estaciones de servicio.

“Yo voy a sacar bien la cuenta y te tiro los vales que gastamos y la plata que hay”, agrega el chofer a la enfermera y le dice que lo hable con las autoridades.

Los audios revelan que el canje de vales de combustible destinados a la ambulancia de Vuelta de Obligado era una modalidad que existía y que se hacía con la complicidad de trabajadores de las estaciones de servicio que les cobraban un porcentaje.

Pero además, señalan que se hacía con presunta connivencia de las propias autoridades municipales porque el combustible destinado sería excesivo para el uso semanal de la ambulancia, por lo que habrían decidido cambiar los vales por dinero para comprar elementos para el Centro de Salud.

Esa situación, que también es irregular, se habría comenzado a producir luego de que los involucrados en los audios detectaran que otros de los investigados en el sumario hacían ese canje para quedarse con el dinero para ellos.