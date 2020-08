Los Andes incursionará en el autocine: "Es algo que no genera riesgo", aseguró Mario Morosini

Por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus desde más de cinco meses los cines están cerrados en Argentina y sin fecha cierta de cuándo podrán reabrir. En ese marco, floreció la figura del autocine y en varias ciudades del país la modalidad tuvo muchos adeptos teniendo en cuenta que es una forma diferente de poder mirar una película y sin estar en contacto con personas ajenas al círculo íntimo, una de las tantas normas del protocolo para luchar contra el virus.

En San Pedro la iniciativa la tiene Los Andes que trabaja para en las próximas semanas ofrecer al público esa variable para observar filmaciones. El club abrió una cuenta de Instagram y comenzó los preparativos en su predio ubicado sobre Crucero General Belgrano. La idea es hacerlo en la cancha de hockey con una pantalla de LED de 7x4 metros y espacio para alrededor de 70 vehículos los cuáles recibirán el audio sintonizando una radio FM.

En diálogo con La Opinión, el presidente, Mario Morosini, adelantó la propuesta la cual sostuvo que tomó de otras ciudades que lo estaban haciendo. "Le llevé la propuesta al municipio en su momento pero todavía no se había liberado. Ahora que se liberó un poco el deporte y las actividades al aire libre se dio para arrancar con esto. Es algo que no genera riesgo porque pueden entrar cuatro personas en cada auto, nadie se baja porque no pueden caminar ni nada".

El autocine, que consiste en una gran pantalla al aire libre en la que se proyecta una película la cual el público observa desde el interior de sus autos dispuestos en un estacionamiento, todavía no tiene fecha de inicio ni qué films se ofrecerán, detalles que se conocerán en los próximos días.