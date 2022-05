Lorena Elgoyhen presentó la renuncia como subsecretaria de Salud

La subsecretaria de Salud, Lorena Elgoyhen, presentó su renuncia al cargo ante el intendente interino, Ramón Salazar, con el objetivo de volver a sus tareas habituales, puesto que la diferencia salarial es importante y el Gobierno no le aplicó la bonificación para funcionarios de carrera médico hospitalaria.

Elgoyhen confirmó a La Opinión que presentó la renuncia este martes. Fue luego de que el lunes el secretario de Salud, Pablo Pichioni, mantuviera una reunión por el tema con el nuevo secretario de Gobierno, Alfredo Carrasco, en el que todo indica le planteaba la necesidad de contemplar esta situación.

Cuando asumió, Elgoyhen cumplía otras tareas por las que percibía un plus y el Gobierno se había comprometido a abonarle de manera tal que ser funcionaria no le implicara cobrar menos que como empleada, pero por lo visto no cumplieron.

En su renuncia, la funcionaria dejó asentada la situación. Planteó que hace tres meses debería cobrar la bonificación por función médica que establecieron por decreto en tiempos de Sánchez Negrete y Sancho para otorgarle un 100 por ciento extra del básico al secretario de Salud y al director del Hospital local.

El resto de los funcionarios percibe un 50 por ciento de bonificación por función, incluidos los directores de los hospitales de Santa Lucía y Gobernador Castro. En el caso de la subsecretaria, debería percibir ese 100 por ciento o acaso un 75 por el rango intermedio.

El problema es que nunca hubo nadie a cargo de la Subsecretaría de Salud. Ahora que hay funcionaria, el tema generó un vacío que a la propia Elgohyen le prometieron resolver pero no lo hicieron, por lo que prefiere volver a sus tareas habituales previas, como simple empleada municipal.

En su renuncia, Lorena Elgohyen invocó el decreto que establece que quien cumple funciones en el área de Salud debe cobrar esa bonificación y recordó que cuando la convocaron para ser subsecretaria acordaron que lo cobraría.

La funcionaria renunciante es licenciada en Trabajo Social y está incluida dentro de la carrear médico hospitalaria, como otros profesionales no médicos que cumplen tareas relacionadas, puesto que lo prevé la ley.

Elgoyhen consideró en su renuncia que es “injusta” la situación. Ahora queda en manos del intendente interino Ramón Salazar resolver si acepta la renuncia tal como fue planteada o acaso liquida a la funcionaria la bonificación que no cobra y que desembocó en su dimisión.

Lorena Elgoyhen tiene 34 años de antigüedad en el Estado. En general, en el Gobierno municipal los funcionarios políticos, desde que asumió Salazar, no cobraban plus por esos años, como un “gesto de la política” para con los recursos públicos. El exsecretario de Salud y ahora director del Hospital, Daniel Creus, por ejemplo, sí percibía ese ítem, lo que llevó su sueldo bruto, antes de ser concejal, a casi medio millón de pesos.