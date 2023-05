Lo tiraron de la bici y lo amenazaron con apuñalarlo para robarle el celular

Un joven de 27 años fue víctima de un delincuente que lo abordó con fines de robo el martes por la madrugada en la zona de Rivadavia y Caroni, cuando regresaba a su casa tras la jornada laboral.

Publicidad

“El ladrón me sorprendió y me tiró de la bicicleta amenazandome con que si gritaba me apuñalaba”, contó la víctima a La Opinión. Le robaron un celular Samsung A03 color cobre nuevo, con menos de un mes de uso.

El joven asaltado radicó la denuncia y rastreó el celular, lo que le permitió ubicarlo de manera satelital. Aportó la dirección en Policía y Ficalía, pero hasta el momento no tuvo novedades sobre allanamiento alguno.

“Tambien me amenazó con una gomera”, dijo la víctima, que resultó con lesiones en la pierna izquierda producto de la situación que le tocó atravesar.