Lo que dejó el #MundialDeClubes: Casi 40 mil votos, duelos apasionantes y entretenimiento en plena cuarentena

El Mundial de Clubes llegó a su fin con victoria de Agricultores pero, en definitiva, los que ganaron fueron los 32 clubes que participaron porque, mientras permanecen cerrados y sin actividad alguna por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, sus nombres, características e historias florecieron cada vez que les tocó participar en el juego virtual que llevó a cabo La Opinión a través del Facebook de Sin Galera.

En total, en los 31 duelos que tuvo el juego se registraron 37.129 votos, es decir, un promedio de 1.197 en cada encuesta. El número de clics ascendió considerablemente desde cuartos de final en adelante e, incluso, se registraron siete récords de los cuáles el último fue en la definición entre la entidad de Gobernador Castro e Independencia donde sufragaron 7.533 usuarios.

Sólo teniendo en cuenta cuartos, semis y la definición (siete cruces), hubo 24.376 votos por lo que la media es de 3.482. En la primera y segunda ronda, en tanto, eligieron 12.753 personas.

Más allá de las estadísticas, el triunfo de las instituciones, sobre todo las consideradas "pequeñas", fue que se mantuvieron en la opinión pública durante semanas, en gran parte gracias a que sus propios dirigentes, hinchas, socios y allegados hicieron campañas por redes sociales y WhatsApp para juntar votos y avanzar de fases.

Además, muchos sampedrinos, sobre todo aquellos que ya no viven la ciudad por diferentes circunstancias, con un simple clic se volvieron a sentir parte del club que quizás no frecuentan o no tienen contacto con él hace años. En el caso de las entidades que ya no existen, sus historias renacieron y los más nostálgicos recordaron momentos y situaciones relacionadas a ellos.

Posiciones finales

1º Agricultores

2º Independencia

Eliminados en semifinales

3º Las Palmeras (2.258)

4º Villa Igoillo (1.769)

Eliminados en cuartos de final

5º América (1.330)

6º Mitre (1.222)

7º Paraná (1.031)

8º La Esperanza (538)

Eliminados en octavos de final

9° El Tanque (792)

10° Independiente (753)

11° Los Andes (634)

12° General San Martín (604)

13° Central Córdoba (357)

14° 12 de Octubre (256)

15° Tablense (119)

16° Defensores Unidos (83)

Eliminados en primera ronda

17° Pescadores (436 votos)

18° Castro F.C. (201)

19° San Roque (188)

20° Tiro Federal (173)

21° El Porvenir (156)

22° Náutico (117)

23° La Celina (109)

24° Banfield (99)

25° Talense (79)

26° Sol de Mayo (69)

27° Sportivo Doyle (68)

28° Huincaló (46)

29° Defensores de Colonia Vélaz (37)

30° Deportivo Nikkei (34)

31° La Roca (28)

32° Juventud San Martín de Santa Lucía (23)

En total, se eligieron 32 entidades, algunas ya sin actividad alguna, que pertenecen al partido o están afiliadas a las ligas Sampedrina (LDS) e Infantil (LDI). Todas son o fueron trascendentes en algún momento de la historia local y cuentan con dirigentes, socios y simpatizantes que trabajan o lo hicieron incansablemente para que subsista.

Las encuestas de cada duelo se publicaron los días hábiles (de lunes a viernes) a las 12.00 en la página de Facebook de Sin Galera donde los usuarios eligieron entre dos clubes y el que más votos sumó en 24 horas avanzó a la siguiente ronda. El juego se extendió más de un mes porque tuvo 31 duelos en total y el ganador, Agricultores, se llevó un lechón de La Zunilda.