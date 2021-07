Lo contrataron para hacer un flete y era para trasladar lo robado en una casa

Una insólita situación le tocó vivir a un fletero cuando fue contratado para efectuar uno de los tantos servicios que presta desde hace años, pero terminó siendo engañado por una persona que pretendía trasladar unas pertenencias robadas.

El hecho se originó en la tarde del jueves cuando el trabajador fue a hacer un viaje desde una propiedad a otra donde debía trasladar distintos elementos que había en el inmueble. Alrededor de las 14.00 un joven de 26 años solicitó un servicio a “Fletes Francisco” hasta una vivienda de avenida 3 de Febrero al 2800 y se trataba de un hecho delictivo que por cuestiones de segundos no terminó de consumarse.

En diálogo con La Opinión, Francisco, el titular del flete relató con preocupación qué fue lo que sucedió: “Este hombre llega a mi casa y me solicita un viaje, me contrata para hacer un flete. Voy a las 14.00 a una casa que se encuentra ubicada en el barrio donde antes funcionaba la fábrica Arco de Oro”.

“Mientras este muchacho cargaba una heladera que se encontraba en el interior de la casa, sale una vecina y me pregunta qué pasó y el muchacho le responde que venían a buscar las cosas de la tía”, agregó quien hasta ese momento no sospechaba absolutamente nada.

“Cargamos la heladera y me pidió que nos dirigiéramos para el lado de la calle Las Provincias pero al llegar a 11 de Septiembre me para la Policía y me pide los papeles de la camioneta, cosa que tengo todo al día. Cuando la Policía me empieza a preguntar el joven que me había contratado se larga de la camioneta y sale corriendo”, explicó el hombre.

Sin embargo, la Policía lo atrapó: “Yo no entendía nada, qué voy a sospechar que iba a ser un ladrón y que me estaba engañando. Era un tipo joven, bien vestido, no aparentaba nada. La Policía me entendió, me trató muy bien y después de hacer todos los trámites me pude venir, mientras tanto el tipo quedó preso”.

La fuerza de seguridad fue alertada por la vecina que advirtió que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Así se pudo interceptar a la camioneta que llevaba la heladera. Tal cual explicó Francisco, el malviviente, quien cuenta con frondosos antecedentes, quedó alojado en la Comisaría a disposición de la fiscalía del Dr. Marcelo Manso quien deberá resolver sobre su situación judicial.