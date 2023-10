Lo chocaron para robarle la bicicleta y le pegaron con un fierro: investigan conflictos previos

Un joven de 24 años denunció que dos personas en camioneta lo atropellaron en la esquina de Petrona Simonino y Manuel Iglesias para robarle una bicicleta tipo mountain bike en la que circulaba. Además, le propinaron golpes con un fierro, lo que obligó a internarlo en el Hospital.

Su familia relató a La Opinión que el muchacho iba en la bici, una Firebird negra con letras y accesorios naranjas que le había prestado su hermana adolescente, y que en esa esquina lo chocaron para robarle.

El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 18.30. “Lo agarrón con un caño y lo desfiguraron”, dijo la abuela de la víctima, que tiene una prótesis en una pierna tras un accidente de tránsito que protagonizó hace un tiempo.

Por el relato que el joven hizo a su familia, los que lo chocaron lo hicieron “a propósito, para robarle”. A los delincuentes los conoce. No sólo sabe quiénes son: la investigación del caso señala que tendrían entuertos previos y que este episodio podría estar relacionado con eso, aunque desde su entorno aseguran que “no había un problema, surgió de la nada”.

“La bicicleta era de su hermana, tenemos los papeles”, aseguró la familia. Foto: La Opinón.

“Le pegaron con un fierro hasta que se pudo levantar y se metió en una casa que no conocía, pidiendo auxilio, y esta gente subió la camioneta arriba de la vereda y entraron a atacarlo”, contó la abuela del joven.

“Le dieron el alta y está en la casa. Hay que tener cuidado de que no duerma mucho, que no se maree y eso, porque si no lo tienen que internar, porque tiene traumatismo de cráneo”, señalaron sobre su estado de salud.

“Tenemos todos los papeles de la bicicleta, porque se la regalamos para los 15 a la nena, a la hermana”, dijo la abuela sobre el rodado y agregó: “Pedimos por favor si alguien la compró que se comuniquen a estos números, ofrecemos recompensa: 3329 57 3698 o 3329 30 0077”.