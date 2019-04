Lo acusan de un robo y dice que no lo cometió: "Quiero que esto se aclare y voy a llegar hasta las últimas consecuencias"

Fabricio y Giuliana viven junto a sus hijos en un domicilio de Bulevar Moreno 1115 donde en el día de ayer efectivos policiales y personal de DDI realizó un allanamiento por un supuesto hurto de un motor de heladera, que el mismo joven habría perpetrado.

El acusado se acercó a La Opinión sorprendido por la situación y aclaró que "no es ningun delincuente" y exige que se aclaren los motivos por los cuales "allanaron su casa y lo trataron de chorro" ya que, según manifestó, la heladera era parte de pago de un negocio previo que había realizado con su vecino.

"Soy un laburador, me gano la vida todos los días, no entiendo porque hicieron esto y como sus hermanos son funcionarios, yo quiero que se haga justicia, reclamo las camaras que están en Sargento Selada y Bulevar Moreno, y espero que porque sus dos hermanos estén con ese tema no se borre nada ni tomen represaria", explicó.

En el momento del allanamiento solo se encontraba en el domicilio Giuliana quien aseguró que su marido "es un hombre de buena fé, que cumple y el hermano del concejal esta ensuciando su imagen". Además indicó que al realizar una publicación en facebook y etiquetar a los funcionarios "se la eliminaron".

La pareja aseguró también que "van a llegar hasta las últimas consecuencias" y que quieren que el denunciante "vaya preso", aunque reconocen que la situación es compleja.

"No es justo que me ensucien así, yo alquilo una casa, qué van a pensar los vecinos de mi, hay que averiguar antes de hablar, porque yo no me robe nada, y tengo camaras de la vía pública y de vecinos que pueden demostrar que él me dió el motor y que después yo iba a buscar la heladera en un flete", relató el damnificado.

La denuncia habría sido radicada en la Fiscalía Nº11 y el joven espera poder continuar con el conflicto en la justicia donde espera poder "aclarar el tema" y que "dejen de acusarlo de algo que no es".

En la vivienda de quien resulta ser el denunciante aseguran que "ahora permanece un movil policial cuidandolos" por lo que Fabricio Ezequiel pregunta "y quién me asegura a mi que no se van a llevar la heladera para que a mi no me queden pruebas de lo que pasó".