Llevó a arreglar el celular y terminó denunciando en Comisaría: "La vendedora me arrojó el teléfono por la cabeza"

Este jueves alrededor de las 12.30, una joven de 28 años radicó una denuncia en fiscalía por agresiones recibidas en una casa de celulares de calle 25 de Mayo cuando fue a preguntar por el arreglo de su celular, que hace 12 dias había llevado para que lo revisaran y la llamen para pasarle un presupuesto, algo que no sucedió.

"La vendedora me había dicho 'Dejamelo y te vamos a llamar para decirte cuánto te va a salir o para ver si te lo cubre la garantía', porque supuestamente tenía tres meses de garantía", explicó a La Opinión la denunciante. Tras 12 días sin noticias, la dueña del teléfono, un Motorola 3G, llegó hasta el local e increpó a la comerciante, que en un arrebato le arrojó el equipo "por la cabeza", según consta en la denuncia.

"La vendedora me dijo que se le había roto el flex y pregunté que por qué no me habían llamado. Ella empezó a decir que no le grité, y yo le decía que no le estaba gritando: que hablo así", explicó la mujer y agregó que quiso sacarla a "empujones" del local.

En ese momento, el propietario se hizo presente aduciendo que iba a solucionarle el problema. No hubo testigos porque los clientes "se retiraron al ver el conflicto", consta en la denuncia. El teléfono al caer quedó "destruido". "Hace un mes lo había llevado al mismo lugar para arreglarle la chipera", agregó a mujer.