Llegó el traslado para Jonathan Ferreyra, el joven que se accidentó en moto en la Ruta 191

Ferreyra, de 21 años, conducía una moto el jueves 1 de agosto cuando junto a su acompañante "voló con la moto" hacia una de las colectoras de la Ruta 191 a la altura del callejón de Novella, tras impactar con una camioneta.

Desde ese día, permaneció internado en el Hospital con una fractura de húmero y cadera, con el hueso sacro comprometido, y con la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis, lo que implicaba su derivación a un centro de mayor complejidad para la operación.

"Hasta el momento nada, los médicos dicen que están haciendo todo lo posible", dijo María Rosa, su madre, en diálogo con La Opinión este miércoles, a la espera de novedades respeco del traslado de su hijo, que permanece alojado en una habitación del área de internación del Hospital local.

"Él está bien, pero no se puede mover, tiene clavos en la rodilla para que no mueva la cadera. No puede moverse, le duele mucho", contó su madre, María Rosa, a La Opinión horas antes de que aprobaran su derivación, que se complicó por la complejidad de su cuadro y de la operación.

Sofía, su novia, que el día del accidente iba a bordo de la moto como acompañante, ya se fue de alta. "Ella está mejor, pero también necesita una prótesis y la van a operar acá", informaron los familiares de Ferreyra. Producto del accidente, sufrió una fractura en la pierna izquierda.