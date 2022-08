Llegó Berni a evaluar patrulleros y luego se reunió con Ramón Salazar

Hay más de mil patrulleros en condiciones de ser entregados en la provincia de Buenos Aires de acuerdo a lo reportado en varios informes y fotos que muestran las flamantes camionetas que ya están patentadas. Algunas de ellas podrían ser destinadas a San Pedro y sumarse a los vehículo que compró el municipio y que serán afectados a la patrulla comunal.

Sergio Berni llegó a media mañana en su aeronave. Había visitado Pergamino y luego aterrizó en el aeroclub para un encuentro de evaluación del parque automotor de la policía.

El ex intendente Pablo Guacone fue quien lo acompañó en su breve visita y quien al mediodía lo trasladó hasta Villa Jardín. “Hace diez minutos salió Sergio, me pareció extraño que no haya habido una convocatoria”, dijo el ex Jefe Comunal frente a la requisitoria de La Opinión porque la visita no había sido anunciada.

Sergio Berni y Pablo Guacone en el acceso a la ciudad, imagen de un atento vecino que pasaba por el lugar.

Por su parte, el Comisario Germán Pahuasi ratificó que apenas aterrizado el avión, Sergio Berni “vino a hacer una recorrida y una inspección personal de lo que tenemos en la flota automotriz. Ya lo venía haciendo el área de logística del Ministerio” y agregó que estima que en poco tiempo la ciudad podría recibir nuevos rodados.

En el municipio lo esperaba Ramón Salazar y varios medios de prensa que llegaron para cubrir la visita. Si bien no trascendieron los temas que trataron puertas adentro, su llegada se produjo en el marco de graves episodios de inseguridad con relación estrecha con la droga. De hecho, el ciudadano apuñalado anoche en el Barrio La Cruz, falleció minutos después de su partida. Por su parte, Salazar admitió que le pidieron refuerzos para la policía y que le comentó el destino que desde la comuna le están dando al fondo de seguridad.

Berni indicó que podrían ser once los rodados que podrían llegar a la ciudad para duplicar el parque automotor actual.