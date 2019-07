Lima 2019: A 24 días de las regatas, Martín Alsogaray fue intervenido quirúrgicamente de apendicitis

Martín Alsogaray es uno de los cuatro sampedrinos que representarán a Argentina en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 entre el 26 de julio y 11 de agosto, objetivo para el se está preparando hace varios años en la clase sunfish de yachting que, al no ser olímpica, el certamen continental es lo máximo a lo que se puede apuntar junto con el Mundial.

Sin embargo, en la última semana su planificación cambió drásticamente porque de estar entrenando junto a Nicolás Schardgorodsky en la bahía de Paracas en donde se realizarán las regatas del certamen internacional, regresó al país a acompañar a su hermano Pedro tras el asalto sufrido en su casa y el miércoles fue intervenido quirúrgicamente de apendicitis en un centro de salud de San Nicolás.

"Hace como un mes tuve los primeros síntomas y dolores, se ve que la venía arrastrando. Pero yo lo sentía más abdominal y no tenía todos los síntomas de la apendicitis. Después se me pasó y me volvió hasta que me hice una tomografía y tenía apendicitis atrás del colon en vez de abajo, por eso no saltaba en todos los estudios ni tenía los síntomas", explicó el timonel de Náutico a La Opinión todavía desde el nosocomio nicoleño donde hoy recibirá el alta médica.

La participación de Alsogaray en Lima 2019 no está en dudas y la Federación Argentina de Yachting (FAY) no puede sustituirlo porque, tal aseguró el deportista, "ya está la inscripción y confirmación de los atletas". Sin embargo, la incógnita es cuan entrenamiento afrontará la competencia teniendo en cuenta que comenzará a navegar el 3 de agosto, 24 días después de haberse sometido a una intervención quirúrgica.

Acerca de los plazos, Martín fue optimista aunque aclaró que deberá ir "día a día": "Estamos empezando la recuperación y espero que sea más rápida de lo normal para llegar a los Juegos Panamericanos. Lo normal son dos semanas, pero más allá que los tiempos dan de calendario, la cosa es el entrenamiento".