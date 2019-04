Lillof respondió a los reclamos por "falta de aulas" en la escuela secundaria 7

La problemática presentada hace ya algunos meses por alumnos de secundaria por la falta de aulas para cursar parece no haber encontrado solución, pese a los continuos reclamos de los esudiantes.

Una alumna de 5º año de la secundaria Nº 7 "Atahualpa Yupanqui", se comunicó con La Opinión para manifestar su preocupación y la de todos sus compañeros por "solo cursar tres veces a la semana", algo que ya habían reclamado.

"La solución que nos dieron fue la rotación, tres días de clases para la mitad del salón y dos para la otra mitad y viseversa, haciendonos así perder días, tiempo, retrasar los temas y además, haciendo que los profesores tengan que dar dos o tres veces los mismos temas. Sòlo necesitamos unna firma que acredite el segundo 5º", explicó y añadió: "El consejo Escolar no nos da una respuesta útil, somos 48 personas".

Este medio se comunicó con Gustavo Lillof, presidente del Consejo Escolar, quien respondió: "Nosotros en realidad tomamos conocimiento de forma informal, porque no habíamos recibido nota. La realidad es que esto depende de Jefatura Distrital y no de Consejo Escolar, no obstante me acerqué a charlar con la Jefa Distrital y esperamos poder darles una solución rapida".

Por su parte, los alumnos insisten con que es necesario "desdoblar dos quintos a la noche para poder cursar en condiciones". Son más de 40 alumnos los que piden que las autoridades pertinentes les den una respuesta que no signifique cursar menos días o "juntarse en la biblioteca".

Lillof dijo que "los alumnos tienen razón, no estan cursando en condiciones" y agregó: "Si dependiera realmente de nosotros, yo ya los hubiera llamado para reunirme con ellos, pero insisto con que es algo que no depende de nuestro trabajo y que Mercedes Vellón esta trabajando en el tema".

"Sentimos que no están respetando nuestro derecho a estudiar, que les da lo mismo si estudiamos o no, después la gente dice que la generación de ahora esta perdida, que no queremos estudiar y que somos unos vagos, sin embargo somos personas que queremos estudiar para terminar el secundario y hacer algo en la vida", se quejó una estudiante.

En la firma de inicio de obras que se llevo a cabo en el despacho del Intendente Cecilio Salazar, también se firmó el contrato para comenzar con arreglos en el edificio del que hoy se estan recibiendo los reclamos. En ese marco, aseguraron que están "haciendo todo lo que esá al alcance para que la situación se revierta, en esta y todas las instituciones que atraviesen por algo similar".