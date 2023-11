Lilí Berardi: “votar con valores y sin rencores” entre Massa y Milei

Una colección de revistas Gente que llegó a manos de la periodista Lilí Berardi esta semana fue el cierre del programa Sin Galera del sábado previo al ballottage. “No quiero un pedazo de país”, dijo respecto a los últimos cuarenta años que tiene su generación como protagonista y víctima de una dirigencia política que ha tomado a la sociedad como rehén para dividirla, agredirla y degradarla como si los derechos de los ciudadanos no estuviesen lo suficientemente consagrados en la Constitución Nacional. Desde la Guerra de Malvinas al Juicio a las Juntas Militares, gran parte de los jóvenes que comenzaron a forjar sus ideas políticas en 1982, supieron de pactos entre los líderes sindicales y las Fuerzas Armadas, las traiciones de quienes no podían soportar la espera de llegar al poder por medios lícitos y de la cobardía de los que ni se animaron a apoyar a la justicia que más tarde condenaría los crímenes de lesa humanidad. “Cuando te quieran decir a quien tenés que votar, votá por tus valores”, dijo en el cierre de la edición de hoy: “la democracia no está en riesgo, que no te mientan porque el día que esté en riesgo la vamos a defender”.

El recorte de una publicación del 10 de Noviembre de 1983 cuando ser político no era sinónimo de ostentación económica.

