Licencia para Tamara Vlaeminck en el Concejo Deliberante y debate por su sucesión

La titular del Anses confirmó a La Opinión que su licencia en el Concejo Deliberante no es por un período definido y así abrió una secuencia de especulaciones.

Su sucesión inmediata en el poder legislativo local no parece tan fácil, al menos por esta semana. Cecilia Vázquez, su reemplazante está al frente del Pami, otro organismo que no tiene resuello y que sigue con los mismos problemas de asistencia desde que cerró la Clínica San Pedro y sus afiliados deben deambular en procura de autorizaciones o recetas y abonar en muchos casos sumas de las que no disponen para recibir atención médica o estudios de distinta complejidad y para colmo de males; está aislada por ser contacto estrecho de un paciente con Covid.

Por ende, Vázquez se excusó de reemplazar a Vlaemink y aunque formalmente la mesa de entradas del HCD aún no subió la solicitud ya se especula con que Roberto “Tati” Escalzo, un médico que dentro de la lista que representó al Frente para Victoria en 2019, fue postulado por el sector de Julio Pángaro, deberá ocupar el lugar si se lo requiere para alguna reunión de comisión ya que una sesión parece muy poco probable durante el período extraordinario en el que sólo ante un llamado del poder ejecutivo podría organizarse.