Libres del Sur no podrá participar en las PASO del frente de Randazzo: “La Junta partidaria no acepta internas”

El frente Vamos con Vos, que tiene como primer precandidato a diputado nacional al exministro kirchnerista Florencio Randazzo, tendrá una sola lista en San Pedro porque la junta electoral partidaria decidió no aceptar la interna y bajar a una de las dos que se presentaron desde el distrito.

La lista que presentaron desde el partido Libres del Sur, que a nivel local conduce el empleado municipal Enrique Ferroni, quien encabezaba la nómina, no podrá participar porque la dirigencia provincial lo decidió así.

“La Junta partidaria no acepta internas”, informó Ferroni ante la consulta de La Opinión. “No vamos a trabajar estas elecciones”, aseguró desde Libres del Sur tras el rechazo de la lista que habían conformado al no alcanzar un acuerdo con la que encabeza Verónica González, del partido Tercera Posición que encabeza Graciela Camaño.

Ferroni señaló que en cuanto a los avales necesario para presentar la lista no tenían dificultades. “Cubrimos con más de los solicitados, solo que no se aceptó la interna”, explicó.

“Todo muy poco ético y democrático”, consideró el referente de Libres del Sur en San Pedro, que en estas elecciones no tendrá participación luego de que la Junta Electoral del frente Vamos con Vos les comunicara que no quieren interna y que su lista no fue aceptada para competir en las Primarias.