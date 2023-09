Libertad al 1800:”Agua de cloacas adentro de la casa”

El #0054 reclamó: “Buen día, nadie escucha nuestros reclamos. Estamos con el agua de las cloacas adentro de la casa. Somos un grupo de vecinos de la calle Libertad y Humanes. No podemos ni siquiera lavar los platos, con eso te digo todo. La respuesta es que ya van andar los chicos, pero cuando vienen largan agua y destapa, pero si no chupan la mugre que hay en la boca, esto no baja. Así estamos del domingo pasado que cayeron dos gotas, imaginate si llueve 3 días seguidos. Ahora llamé y salió hoy el reclamo, así que van a venir a destapar hoy”, finalizó.