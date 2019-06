Ley de motochorros: el gobierno debe determinar en qué zonas no se puede llevar acompañante en moto

La nueva ley antimotochorros está vigente en la provincia de Buenos Aires y establece una serie de restricciones para la circulación en motocicleta que apuntan a combatir ese tipo de delito, muy extendido en todo el territorio bonaerense.

La iniciativa fue impulsada por Cambiemos, a través de la legisladora Carolina Píparo, quien antes de participar en política fue víctima de una violenta salidera bancaria en La Plata, ocasión en la que los motochorros la balearon, provocándo que perdiera al bebé que estaba a punto de dar a luz.

La ley establece que cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires debe conformar un "mapa del delito" para fijar horarios y zonas "calientes" en los que restringirá la circulación de motos con más de un ocupante.

Además, será obligatorio el grabado del dominio en el casco y, en otras zonas que se indique, el uso de un chaleco reflectante para el acompañante que contenga esos datos tanto en el frente como en el dorso, para su correcta identificación.

En San Pedro, el gobierno todavía no informó al Ministerio de Seguridad cuál será el perímetro de restricción. En diálogo con La Opinión, el director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Ángel Jesús Burgos, informó que la zona se consensuará con otros organismos, como la Policía y el Tribunal de Faltas.

"Cada localidad tiene su particularidad. Nosotros no estamos exentos de este tipo de delitos, pero no tenemos las complicaciones de las grandes ciudades", señaló Burgos, en coincidencia con funcionarios de otros distritos del interior, donde si bien la problemática existe no se registra la cantidad de hechos que se ven en el conurbano.

"Se consensuará con la Policía, en función de las estadísticas, y con el Juzgado de Faltas, con todas las instituciones que vienen profundizado el tema", dijo el director de Tránsito respecto del perímetro en el que se aplicará la norma a nivel local.