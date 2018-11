Leandro Gallina fue 29° en la Copa Americana en Chile

Leandro Gallina se ubicó 29° en la Copa Americana de la distancia sprint que se realizó el domingo en en el Parque Fluvial Renato Poblete de Santiago de Chile con la participación de 48 deportistas del continente.

El sampedrino completó los 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de pedestrismo en 58 minutos 24 segundos y fue octavo entre los argentinos. "Me fue bastante bien, esperaba que me fuera mejor pero bastante bien igual", admitió en diálogo con La Opinión. Y detalló: "La parte de natación fue durísima, había mucho nivel. Salí en el la cola del primer lote que eramos ocho más o menos. En la bicicleta ni bien salimos me quedé y se me fue el primer lote. Esperé el segundo que iban argentinos ahí y fuimos en bicicleta poniendo entre todos. Era durísimo porque había muchas subidas y muy pronunciadas. Me bajé y corrí como pude".

El ganador de la competencia fue el canadiense Alexis Lepage seguido de su coterráneo Taylor Forbes. El podio lo completó Bob Haller de Luxemburgo, Europa. Luciano Taccone fue el mejor triatleta nacional en el quinto escalón.