Leandro Bordoy, Felipe Sánchez y Federico Aldama se preparan para el Torneo Federal

El 13 de octubre comenzará la temporada 2017/18 del Torneo Federal, la tercera categoría en importancia de la Liga Nacional (LNB) por detrás de la A y el Torneo Nacional de Ascenso (TNA), donde habrá tres sampedrinos.

Leandro Bordoy continuará en Argentino de Pergamino por tercera temporada consecutiva y es el único que no se mudó de club debido a que Felipe Sánchez dejó River Plate y fue contratado por Atlético Pilar, intitución que pertenece a la Asociación Zárate-Campana (ABZC) al igual que Náutico. "En River no me iban a tener en cuenta en el equipo del Federal. Salió la oportunidad de ir a Pilar y en lo personal seguir en la competencia del Federal me sirve para seguir creciendo y mejorando", señaló a La Opinión el joven base que el 20 de septiembre cumplirá 21 años y estudia educación física en Capital Federal.

Federico Aldama, por su parte, será parte de Santa Paula de Gálvez, Santa Fe, equipo que ascendió al Federal en la temporada que pasó. El pivote bajará de nivel ya que los últimos dos años compitió con Villa San Martín de Resistencia, Chaco, en el TNA, pero tendrá mayor protagonismo en el juego.

Por último, Franco Amigo seguirá vinculado a El Nacional de Bahía Blanca que afronta el torneo local. "Me llamaron de un par de clubes pero tengo contrato hasta diciembre con El Nacional y aparte en diciembre termino de cursar (NdR: estudia kinesiología) . Si surge algo interesante juego el Federal pero a partir de diciembre", aseguró el alero que, al igual que sus tres conciudadanos, se formó en la cantera del Celeste. Giuliano Marelli, en tanto, seguirá vinculado a Gimnasia de Pergamino que disputará el Provincial de Clubes.