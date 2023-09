Le secuestraron el auto, pagó la multa y cuando lo fue a buscar le habían robado hasta las ruedas

“Estoy cansado, me mandan de acá para allá”, dijo Fernando Andrés Arce indignado en la tarde de este jueves tras peregrinar para recuperar su rodado.

El automóvil, un Renault 12 había sido secuestrado por falta de documentación que acredite su propiedad a fines del mes de agosto. El 21 de Septiembre con todos los requisitos en regla se presentó a retirar el auto; le habían robado la batería, dos ruedas, el estéreo nuevo y un radiador.

“Como yo no lo tenía a mi nombre, hice todos los papeles, hice la transferencia, me tardaron días. Me hicieron la inspección policial, hice todo con un gestor, me vino todo a mi nombre, pagué el seguro, lo puse todo en regla para ir a sacarlo“, relató el hombre.

Inmediatamente radicó la denuncia en la comisaría y cuando fue al galpón municipal a reclamar, un sereno le habría comentado que hace unos días habían entrado a robar y “él los sacó corriendo”, refirió quien ahora busca un abogado para acceder a su derecho a recibir el rodado en las mismas condiciones en las que lo entregó a los inspectores.

“Yo soy mecánico, para sacar un radiador lleva como mínimo una hora, porque tiene tornillos, tiene todo. ¿Cómo hicieron para sacarlo?“, preguntó y advirtió a quienes tienen responsabildades en la custodia del predio: “tengo un testigo clave que yo ahora cuando llegue a la justicia voy a poner a un abogado, porque ese tiene todas las cámaras y me mostró como están robando las cosas“.

Luego recordó que “hace cuatro días fui a mirar, el auto estaba entero. Ahora voy y me encuentro con la mitad y hoy cuando fui a reclamar, el sereno de ahí, me dijo, te robaron, robaron todo“. Según este relato la misma persona que lo atendió en el lugar ingresó al galpón, trajo una rueda y preguntó si era la suya. Bastante particular el procedimiento porque cuando llevaron el auto estaban colocadas.

“Me cortaron los brazos porque es mi herramienta de trabajo, yo trabajo en el campo, soy trabajador rural”, concluyó.

No es la primera vez que se presentan problemas con los vehículos secuestrados. Algunos nunca son retirados pero es bastante frecuente que los titulares reporten faltantes tras el tiempo en el que permanecen a disposición del Juzgado de Faltas.