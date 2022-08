Le rompieron el auto en la calle y le robaron el handy de mensajería

Este miércoles por la mañana, Marcela, una mujer de 35 años que se desempeña como mensajera, advirtió que le habían abierto el auto estacionado en la vía pública para robarle el handy que había dejado arriba del vehículo.

“Fue en el transcurso de la noche o de la mañnaa. Nos levantamos y nos habían abierto el auto. Ayer había ido con mi marido a cargar, trabajo de mensajera, me subí con handy todo y me lo olvidé en el auto. Hoy cuando me iba a trabajar dije dónde está el handy, y como estaba en el auto lo voy a buscar y ahí veo que me abrieron el auto”, contó.

Marcela y su marido trabajan como cadetes de una mensajería por la tarde y por la noche. Ella se arregla para, mientras, ir a buscar a su hijo al jardín. Así, están construyendo su casa.

“La moto es mía. Pago todo, seguro, ando con casco porque es mi vida y hay que tener todo. Con eso como y vivo. Los dos mensajeros. Bajo la lluvia, con frío. Pero ahora tengo que publicar o comprarme de nuevo el handy. No le sirve a quien lo robó porque no tiene la base para cargarlo”, explicó Marcela.