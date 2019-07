Le robaron todas sus herramientas el Día del Padre y aún no pudo volver a trabajar

El pasado 16 de junio, un vecino fue víctima nuevamente de la inseguridad, en medio del apagón masivo del día del padre, delincuentes ingresaron en su domicilio y se llevaron todas sus herramientas de trabajo, que utiliza para la carpintería y para realizar revestimientos.

"Nos entraron en pleno día, nosotros no estábamos, estaba mi suegro y se fue a las nueve de la mañana más o menos ese día, así que habrá sido al mediodía, no sabemos bien, lo estarían mirando", explicó Luis a La Opinión y agregó: "Vino a las cinco de la tarde y ya se había encontrado con el desastre ese. Nos habían llevado de todo, pero todo, mis herramientas y las de mi mujer, que es peluquera".

El damnificado asegura que no es la primera vez que sufre un hecho de inseguridad y con un poco de resignación considera que todos los televisores que le robaron "ya no son nada", pero insiste con recuperar las herramientas que le permiten trabajar y sobrevivir. "Hoy si ves la peluquería de mi señora no tiene nada, esta vacío, totalmente vacío, y lo mismo conmigo", relató.

El robo anterior no significó para esta familia una pérdida tan grande como la que viven hoy. A un mes del hecho, no pudieron recuperar sus elementos y Luis asegura que no encuentra manera de salir adelante y necesita ayuda para poder volver a trabajar.

"Fui al municipio, me mandaron de un lado para el otro, a Secretaría de Seguridad, a Desarrollo Humano, anduve perdiendo tiempo, porque la verdad no me dieron ninguna respuesta, y por ahí no me escuchaban lo que yo les explicaba que estaba viviendo, el problema que tengo, porque no es solamente el robo, sino que ahora no puedo laburar por las herramientas", expresó.