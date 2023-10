Le robaron la moto mientras estaba en el Hospital

“La cámara no funciona”, dijeron desde el sector de seguridad con temor a que se divulgue la situación que se vive puertas afuera del nosocomio. La damnificada sin embargo, afirma que la policía pudo observar imágenes de quienes se llevaron el rodado. Lo cierto es que a Milagros le robaron la moto que estacionó sin candado cuando ingresó al sector de pediatría.

En el parte policial el hecho no figura pese a que la denuncia fue radicada. La víctima pidió en sus redes sociales “Si alguien sabe algo o la vieron o lo que sea por favor avisarme” y luego describió: “no tiene patente puesta ni el nylon del asiento, el freno de pie está torcido hacia un costado por una caída que tuve, después está como en la foto”.

Mily indicó además que “por lo visto ahora está rota la traba porque los chorros para llevarla tuvieron que romperla”. Tiene toda la documentación y además “todos los meses pago 26 mil por la moto porque se sacó en dos créditos” dijo con la esperanza de recuperar el bien que le fue sustraído.

Al ser consultada sobre los motivos por los cuales no tomó más recaudos, dijo: “se suponía que yo entraba y salía pero me internaron tres horas y cuando salió mi mamá ya no estaba”, explicó quien tiene serias sospechas sobre al menos uno de los participantes del hecho.

Por eso le habló a los ladrones: “la denuncia está hecha con el nombre de los tres chorros y el que tiene la moto ahora” y advirtió “por ahora no doy nombres, sólo quiero mi moto”.