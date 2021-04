Le robaron la bicicleta que usaba para ir a trabajar

“Hola buenas tardes hoy siendo aproximadamente 06:50 de la mañana me robaron mi bicicleta de afuera del trabajo la tenia atada con un candado negro la bici es negra con calmonias amarillas con palmeras era mi herramienta de trabajo la que me llevaba y traia todos los días a mi trabajo para poder traer la comida y la platita a casa ya que soy yo con mis dos hijas y mi plata es el único ingreso a casa estoy desesperada por favor si alguien la ve o sabe algo por favor comunicarse 3329666907 estoy desesperada me robaron mi única movilidad y comprarme una no puedo muchísimas gracias es similar a la de la foto”, reportó Rocío.