Le robaron en su casa y sabe dónde están las cosas, pero le dijeron que "no pueden hacer nada"

Este martes, alrededor de las 15.00, un hombre de 63 años fue víctima de un robo en su vivienda, ubicada en el barrio Los Aromitos. "Le robaron todo", contó su hermano, que se comunicó con La Opinión indignado por lo que le tocó vivir a la víctima.

"Mi hermano tiene 63 años y es viudo, todo los días trabaja en el campo, de sol a sol", contó el familiar de la víctima, que cuando regresó a su casa del trabajo se percató de que le habían desvalijado la casa en la que reside.

Tras una serie de averiguaciones, logró reunir elementos que le permitieron sospechar quiénes le robaron y dónde llevaron las cosas que sacaron de su casa. Sin embargo, cuando aportó la información las autoridades recibió, como respuesta, que "no se puede hacer nada".

"Se fue a hacer la denuncia, sabiendo quiénes eran y dónde están sus cosa. En la Comisaría le dijeron que no se puede hacer nada, porque no tienen orden de allanamiento", relató el hermano del hombre que sufrió el robo en su vivienda.

"Yo pienso que mientras llegue la orden de allanamiento las cosas que le sacaron ya no van a estar más en el lugar, y a la policia se le paga para que nos cuide y al final no hacen nada, sólo ponen trabas para después no actuar como se debe", se quejó el hermano.

No es la primera vez que sucede. En varias oportunidades, las víctimas de robo van a la policía con datos fehacientes sobre quiénes les robaron y dónde tienen las cosas, pero les informan que su actuación sólo puede llegar cuando la Justicia lo ordene.