Le robaron el lavarropas, el secarropas y a Toby: “Es un border collie pero cruza, es un pichicho”

El hecho fue denunciado el domingo por una mujer que constató, al regresar a su domicilio en calle 56 al 1300, que los ladrones se llevaron sus pertenencias, incluída la mascota.

“Pedí las cámaras de la playa de camiones, pero vivo a la vuelta de Coplac, no se ve nada, no hay una luz. El vecino vio lo del perro. Al rato volvió por el lavarropas y el secarropas, me robó alguna ropa que tenía colgada, hasta la zapatilla con el alargue”, conto Georgina, la daminificada, en Radio Cuarentena este lunes.

La mujer aseguró saber la identidad del ladrón. “Lo que pasa es que es menor, anda con un carro. Incluso pensé en ir hasta la casa”, dijo para graficar lo que debe hacer una persona cuando sufre un ilícito: investigar por su propia cuenta.

“Recién hoy me llamaron de la comisaría para pedirme fotos, porque yo lo describí en la denuncia. Se llama Toby, estaba en el patio de mi casa. Es un border collie pero cruza, no es de raza, es un pichicho”, agregó. Si alguien lo vio, puede comunicarse a la Comisaría.