Le robaron el celular mientras esperaba a su mujer en la guardia del Hospital

El relato de un familiar de la víctima llegó esta mañana a La Opinión y merece ser publicado textualmente:

"Hola buenas días.. es una vergüenza que ni a la Guardia del Hospital se pueda ir ya. Esta mañana, hace pocos minutos mis papás fueron con una urgencia; mi mamá se sentía muy mal y mientras el médico la atendía mi papá se sentó a esperarla ahí en la Guardia. Mientras tanto un chorrito +#%, porque otra cosa no se le puede decir, entró muy pancho, tranquilo y le robó el celular a mi papá. Ahora, a lo que voy yo, no es tanto por el celular sino por la seguridad. Loco, a esta cuando así? y los de seguridad de ahí de la guardia?. El policía que sabe estar ahí?, qué onda?", inquirió en el primer tramo de su mensaje.

Tras preguntarse por los agentes que controlan el lugar, reflexionó: "y si le hacían algo?. esto así ya no va más, es una vergüenza que no podamos ir tranquilos a la Guardia del Hospital. Según las cámaras el chorro es un tal JC que salió hace días del penal.. salió hace días y ya anda robando, cómo es? da mucha impotencia la verdad mucha bronca. El celular no le va a servir para nada porque ya está bloqueado... capaz se lo encaje a alguno por dos mangos. Es así gente, ahora a la Guardia del Hospital tenés que ir con mucho cuidado y directamente ir sin celular, sin nada porque entran tranquilos y te afanan todo", aconsejó respecto a la situación que se vivió en el lugar.