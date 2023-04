Le robaron a La Chabona: “Ahora no tengo para hacerle la leche a mi guachín”

Delincuentes entraron a robar a la casa de la reconocida influencer sampedrina María Palacio, conocida como “La Chabona”, ubicada en Benefactoras Sampedrinas al 2800.

La Chabona estaba dentro de la casa junto a su bebé, Junior, de dos años; su mamá; y un amigo que se había quedado a dormir en el sillón del living y que llegó a enfrentarse con uno de los ladrones, quien ingresó al hogar encapuchado y armado con un machete.

Todo ocurrió entre las 5.30 y las 6.00 de la madrugada. “Estaba abierta la puerta de atrás y de adelante. Era una persona encapuchada con un machete”, dijo Sebastían, el amigo de la influencer. “Agarré un cuchillo y lo enfrenté, no lo dejé pasar”, agregó.

La Chabona y su mamá se habían despertado porque escucharon ruidos en el patio y el ladrido de los perros. “Me quiso llevar el tele que tengo ahí en el living, pero no lo pudieron descolgar”, contó María al móvil de Radio Cuarentena, que estuvo este lunes en su casa.

“Rata de mierda, me llevó la garrafa, no tengo ni siquiera para hacerle la leche al bebé, a mi guachín”, se quejó La Chabona. Hasta el momento, el envase de gas sería lo único que los ladrones alcanzaron a llevarse de su vivienda.

Palacio hizo la denuncia y aseguró que va a investigar en el barrio para dar ella misma con la identidad de quienes les robaron. “Yo laburo, me rompo el lomo para que en mi casa no falte nada, para que mi guachin coma, para que a mi vieja no le falte un plato de comida. Toda la vagancia y toda la gente conoce lo que soy, no le pido nada a nadie, no molesto a nadie”, señaló.

“Yo te digo la verdad, no tengo fierros porque tengo a mi hijo, pero llega un momento que te da bronca”.

La casa de María está iluminada y en viviendas linderas hay cámaras de seguridad, por lo que espera que los vecinos colaboren para identificar a los delincuentes. “Qué querés que haga, me saltan por atrás del patio, tengo a mi guachín, mirá si entran y le meten un tiro a mi hijo y le pasa algo”, se quejó.

María Palacio pasa buena parte de su tiempo fuera de la ciudad, en el marco de su carrera como influencer, que implica participaciones con otros youtubers, videoclips musicales y apariciones en televsión. Ahora, reveló, se prepara para el casting de Gran Hermano.

“Tengo que hacer un video para subirlo a todas las redes. Cheto, Gran Hermano. Es la casa más famosa del mundo. Si llego a entrar los vuelvo locos a todos”, dijo La Chabona y aseguró que al reality “le falta mucha joda, mucha locura” como la que ella podría aportar.