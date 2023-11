Le quisieron cortar la luz pero los sacó “zumbando” porque hay un reclamo pendiente

A principio de julio, Gabriela reportó el desmedido aumento que sufrió su factura de electricidad tras la quita de subsidios del gobierno. Su actividad no le permitía abonar lo que le facturaron y por ello comenzó a comparar los importes que le liquidaba la Coopser cada mes.

Cuando la titular de la mensajería que funciona en Buenos Aires y maneja on line, hizo público que le habían liquidado un monto de 10 mil pesos y al mes siguiente, con la nueva factura le debitaron de su cuenta más de 18 mil su mensaje trascendió las fronteras y fueron muchos los usuarios los que obligaron a la cooperativa a brindar asesoramiento para acceder a los subsidios. Muchos no se habían inscripto a tiempo y por ende, comenzaron a pagar la tarifa plena y con penalidades en casos de mayor consumo estacional.

El servicio de cadetería que Gabriela ofrece funciona en un inmueble alquilado como vivienda particular ya que maneja a distancia su emprendimiento. El medidor está a nombre del propietario quien por su condición de locador no califica para las quitas que dispuso la segmentación de la Secretaría de Energía. Fue así que la mujer decidió dirigirse a todos los organismos de defensa del consumidor sin éxito e incluso cuando habló en el programa de Sin Galera, expuso lo complicado que es mantener su actividad y el alquiler, con una inflación que impide a quienes trabajan seguir el ritmo de los precios. La única alternativa que encontró fue en la Defensoría del Pueblo en La Plata que no hizo más que derivar a su delegación en San Pedro, el reclamo de una usuaria que claramente ve restringida su actividad comercial por el costo que tiene un servicio que es esencial.

De enero a octubre: arranca con un promedio de entre 5421 a 8739 hasta junio en el que le llegaron 10.113 pesos, en julio 18.491, en agosto 36.453, en septiembre 25.030 y en octubre 26.872. Foto: La Opinión.

Este primero de noviembre, Gabriela contó: “La verdad estoy indignada, acabo de echar a gente de la Coopser que vino a querer cortarme el servicio de la factura que no pagué. Hace tres meses que tengo en reclamo con la Defensoría del Pueblo de La Plata bajo el número de reclamo 94298/23. Como les dije que no podían cortar el servicio por algo que aún no está resuelto, se fueron y me cortaron la luz desde la calle, así se manejan acá en Santa Lucía”, informó sin saber que esa acción puede ser denunciada ante el Oceba y que al tratarse de un servicio público tiene instancias por recorrer. La acción que emprendió la cuadrilla está penada puesto que por interrumpirle el servicio a un socio cuyo medidor está a nombre del propietario terminaron cortando el servicio “a medio pueblo” durante varios minutos.

“Esto viene desde julio, donde fueron los primeros aumentos”, recordó Gabriela en la tarde del miércoles. “Me habían pasado de cinco mil y pico a diez mil y de ahí a dieciocho mil”, indicó y adjuntó sus facturas. Eso no fue todo: “después me vinieron treinta y seis mil” y allí volvió a reclamar en la Defensoría del Pueblo.

La respuesta de la Defensoría del Pueblo frente a un reclamo iniciado hace meses para poder seguir adelante con su comercio.

Luego aclaró: “la factura de dieciocho mil la pagué, la factura de treinta y seis no porque es sobre la que quedó el número de reclamo y las siguientes que me vinieron de veintiocho mil, de veintiséis mil, de treinta y un mil pesos, las fui pagando a medida que fui pudiendo, pero esas no están atrasadas”. Por eso resulta insólito que no haya recibido la notificación de advertencia sobre el corte.

“Sólo una factura es la que se debe y es la de treinta y seis mil pesos, el resto está todo al día. Ellos, sin notificarme”. Gabriela contó lo sucedido “hoy a la mañana, los escuché porque mis perros empezaron a ladrar, cuando salgo me encuentro con la gente de la Coopser queriendo cortarme el servicio; cuando les pregunto me dicen que es porque hay saldo impago. Le digo que ese saldo impago está impago porque hay un reclamo, me dicen que ellos no tenían nada”, hasta allí la primer parte de la explicación que luego terminó en un corte para gran parte de los santalucenses.

“Al mail original yo lo mandé a todos lados, incluyendo a la cooperativa, y me dicen que como no tienen reclamo que ellos tienen que cortar el servicio porque para eso es para lo que los mandaron, entonces ahí es donde les dije que si cortaban el servicio, llamaba a la policía y les ponía abogado y les sacaba hasta las ganas de respirar a todos. Les pedí los nombres de quienes venían, obviamente no me los quisieron dar, yo intenté hacer el reclamo en la Copser en San Pedro porque acá en Santa Lucía la persona que trabaja habitualmente no estaba; estaba de licencia o no sé, pero no estaba”.

Documentos y facturas que remitió Gabriela a la Defensoría del Pueblo sin que le hayan respondido en meses.

La peregrinación de Gabriela no había terminado: “me mandó a San Pedro y en San Pedro me dijeron que eran los aumentos que correspondían, que estaban autorizados y todo eso, pero bueno, los aumentos siguieron”. Por último refirió: “se fueron de acá y cortaron el servicio en la otra cuadra y le cortaron el servicio a la mitad del pueblo, cuando se dieron cuenta de la macana que hicieron, volvieron a dar el servicio, se acercó el muchacho hasta acá y como yo estaba en la puerta, me dijo que la chica de la cooperativa había dicho que vaya a hablar y así le mostraba el comprobante que tenía del reclamo”.

Cuando logró hablar con la empleada de la cooperativa le informaron que el subsidio no le corresponde y que debe hacer frente a la deuda que está en el reclamo de la Defensoría pero la respuesta fue esta: “hoy lo paramos, mañana no sé” y para buscar una solución le advirtió: “ya no son 36 mil pesos, son 49 mil y pico por los intereses y los gastos de reconexión” y a continuación le informó que podrá pagarlo con tarjeta de crédito o en efectivo.

La Cooperativa como su nombre lo dice es de propiedad de sus socios y tiene la obligación de notificar fehacientemente el corte antes de proceder a efectuarlo. Cuando la mujer fue consultada sobre los artefactos eléctricos que posee enumeró: “tengo una heladera, la radio, la PC, una pava eléctrica y el termotanque”.

La misma Coopser tiene la misión de asesorarla para poder acceder a los subsidios que mantiene el gobierno y refinanciarle la deuda en caso de estar consolidada.