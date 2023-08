Le hackearon la cuenta y le transfirieron el sueldo: reclamó al banco y espera soluciones

Dos e-mails del Banco Provincia en la bandeja de entrada de una mujer la alertaron acerca del hackeo a sus cajas de ahorro en esa entidad bancaria. Los delincuentes que ingresaron a sus cuentas le robaron el sueldo recién depositado y una suma en dólares.

El episodio ocurrió el jueves 3 de agosto pasado. A la víctima le llamó la atención la recepción de esos mails, porque no había hecho ningún movimiento en sus cuentas. Al ingresar, leyó que había dos movimientos hacia la cuenta de una mujer que no conoce.

Eran dos transferencias que ella no había hecho. “Me llevaron todo, no tengo nada”, se quejó en diálogo con La Opinión. Inmediatamente radicó la denuncia penal en la Comisaría e hizo lo propio en la Oficina de Defensa del Consumidor.

“El banco me dice que tengo que esperar, no saben cuanto tiempo, par aque el seguro vea que me devuelve. Es decir no se aún el tiempo de la devolución ni el importe”, señaló la mujer.

“Es increible que uno tenga la plata en el banco y éste no se hace cargo”, se quejó. En el Provincia, todos los que la atendieron le dijeron lo mismo, que tiene que esperar la intervención del área de fraudes y las acciones que emprendan desde el seguro, que por supuesto paga ella.

En Defensa del Consumidor le informaron que enviarán una carta documento al banco, que deberá responder con su descargo, proceso que puede demorar alrededor de 30 días. Mientras tanto, el sueldo completo y un ahorro en dólares que tenía en sus cuentas desaparecieron.