Le desvalijaron la casa y pide imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes

El domingo por la noche, una joven de 25 años y su bebé regresaban a su casa en 11 de Septiembre al 2200 cuando se encontraron con la puerta abierta. "Yo no estuve en todo el día, cuando vuelvo, habían barreteado la puerta; abro un poquito tenía todo desordenado y se llevaron todo", contó a La Opinión la víctima.

Apenas advirtió el robo, la joven comenzó a gritar pidiendo ayuda. "Me enteré que un vecino dijo que vio que eran cuatro. En el barrio hay cámaras, pero me parece que no andan porque pedimos pero no nos dieron el ok. Al otro día vinieron los peritos y nos dijeron que exijamos las cámaras", aclaró.

En la casa, a donde se había mudado hace apenas un mes, se encontraron con todo revuelto y algunas faltantes: "El televisor, ropa, zapatillas, plata, una tablet. Más que nada el susto, porque lo material se recupera".

En la zona, en la esquina de 11 de Septiembre y Casella, y en la misma avenida con Nieto De Torres hay dispositivos instalados, aunque los vecinos nunca pudieron precisar si funcionan o no. "Creemos que sí", dijeron a La Opinión, el mismo día que desde el área que conduce Hernán Contreras se encontraban instalando nuevos domos de la empresa Cablevisión que se sumarán a los ya existentes.