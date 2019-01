Le desvalijaron la casa y encontró la ropa envuelta en mantas en la vereda, que todavía no se habían llevado

Delincuentes desvalijaron una vivienda ubicada en calle Colón al 2200. Aprovecharon que la propietaria se había ido de madrugada para sacarle todas sus pertenencias. Cuando ella regresó, encontró unas mantas con ropa que tenía preparadas y que aún no se habían llevado.

Florencia salió de su casa rumbo a San Nicolás el sábado a las 4.00 de la mañana, acompañada de su hijo de 4 años. De la vecina ciudad volvió a las 15.00. Cuando regresó, se encontró con una extraña situación: en la vereda había unas mantas con ropas, que reconoció propias.

Ladrones habían entrado a su casa, apovechando su ausencia, para robarle todas las pertencias que había en el interior. "Me llevaron televisor, heladera, lavarropas automático, plancha, ropas, zapatillas, acolchado, hasta los juguetes del nene", contó a La Opinión.

"Me dejaron sin nada. Quisiera que lo publicaran, por favor, así me ayudan por si andan vendiendo las cosas", agegó y remitió fotografías de los elementos que le robaron. "Estoy sola, y la verdad es todo muy difícil, empezar de nuevo, estoy sin trabajo.

Los ladrones violentaron la puerta de acceso y, por lo que pudo ver Florencia, utilizaron velas para alumbrarse, ya que en la casa no había servicio de electricidad. "Me tiraron todo, la casa toda revuelta. Hasta la ropa tenían preparada afuera, que justo alcancé a llegar, si no me habrían llevado hasta la ropa de mi hijo, todo", relató.