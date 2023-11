Le compraron lencería de diseño y enviaron un comprobante trucho: “Me hackearon”, le dijeron luego

Una emprendedora que vende lencería exclusiva de diseño denunció que fue víctima de estafa y alertó a sus clientes con fotos de los conjuntos ante la posibilidad de que sean publicados en las redes para su venta.

Todo comenzó con un pedido a través de un grupo de compra y venta de Facebook. Una mujer quedó en transferirle un total de 18.500 pesos por cuatro conjuntos y, además, envió a una persona en moto para que retirara la compra.

“Pido el comprobante y sólo me preguntaba si había llegado la moto, y tardaba en enviar el comprobante. Me pareció raro, pero dije ‘bueno, quizás por desconfianza quiere esperar a que llegue la moto’. Insiste, preguntándome si había llegado la moto. Justo que me vuelve a preguntar llega y le dije que sí. En eso, ella manda el comprobante, justo cuando le digo que llegó el de la moto”, relató la víctima.

La emprendedora contó que en el apuro de entregar el producto al mensajero y no hacerlo esperar, no se percató de que el comprobante que le había enviado la compradora era trucho.

Tras percatarse e insistir con que el dinero nunca ingresó a su cuenta bancaria, y como la otra persona no le respondía los mensajes, decidió publicar en su muro de Facebook y en las historias de Instagram lo que sucedido, señalando que fue estafada.

Finalmente, el usuario que se contactó con ella le escribió por Messenger y le aseguró que no fue ella la responsable de la estafa sino que le hackearon la cuenta hace tres días. “Doña, yo recién pude entrar hoy a la mañana”, le dijo a la emprendedora.

La vendedora indagó que la persona es de San Pedro y le dijo: “Hay gente que me escribió diciendo que te conoce”. La respuesta que recibió fue: “Sí, pero no estoy acá. Que me conozca es una cosa y otra muy diferente que yo viva”. Su perfil dice “Vive en San Pedro (Buenos Aires)”.

Para intentar demostrar que nada tenía que ver con la estafa, la usuaria del perfil desde el que engañaron a la emprendedora incluso le ofreció ir juntas a la Comisaría para radicar la denuncia.

La damnificada se comunicó con distintas mensajerías para encontrar al motoquero que fue a su casa, en procura de averigura el domicilio de la estafadora, pero no logró encontrar al mensajero que se llevó los productos.