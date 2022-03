“¡Felicidades mayor! Felicidades para ti Lautaro González, que este día sea el mejor de todos, no tengas prisa de sentirte grande, camina despacio, despacio porque la vida es preciosa, no la desperdicies, felicidades. No son los años de tu vida los que cuentan, sino la vida de tus años… felicidades por tus 18 años. Te saluda toda tu familia en especial mamá, hermana y sobrinos”

Publicidad