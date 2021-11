Las vivencias de Héctor Marban con La Niña Planas, homenajeada en el Hospital por su acción benefactora

La Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos y la Cooperadora del Hospital descubrieron este viernes una placa en el Hospital que recuerda a La Niña Planas, en conmemoración y agradecimiento “por su legado generoso a favor de esta casa de salud”.

María del Carmen Planas y Sensat nació en Ayacucho el 14 de noviembre 1891. “Era una mujer que amaba nuestras tierras a pesar de que no nació acá”, destacó la presidenta de la cooperadora del Hospital, Mirta Borrell. Aún adulta, siempre fue conocida como “La Niña”, como a todas las hijas de familias acuadaladas, y así la despidieron cuando falleció, el 9 de febrero de 1964.

“Su solidaridad, su sentido de ayuda a los niños, a los vecinos y a la gente trabajadora hizo que donara muchísimas hectáreas de tierra a muchas instituciones, entre ellas 17 hectáreas a la cooperadora del hospital, que desde hace 55 años las administra”, recordó Borrell.

La Casa de Ancianos, el Patronato de la Infancia, el club Defensores de Colonia Vélaz son otras instituciones que se vieron beneficiadas por la generosidad de La Niña Planas, que distribuyó su cuantiosa fortuna en múltiples causas para asistir a los más necesitados.

“Nosotros nacimos ahí, mi padre, cuando vino de España, a los 15 años, fue a parar ahí, tenía la misma edad que ella”, dijo Héctor Marban, de 91 años, presente en el homenaje. En diálogo con el móvil de Juanita Reportera, recordó aquellos años.

“Nosotros nacimos en la misma casa donde ellos vivieron antes de armar la estancia”, recordó Marbán. La familia Planas compró, con otros socios, desde la estancia La Rubia, en inmediaciones de Gobernador Castro, hacia Pérez Millán, unas 5 mil, 6 mil hectáreas, repasó uno de los pocos sobrevivientes que conoció a La Niña.

Héctor conserva muchos buenos recuerdos de la familia Planas, en especial de María del Carman. “Era muy buena consejera”, recordó. Los Planas y Sansat eran tres hermanos: La Niña, Juan y otra joven. Ninguno se casó ni tuvo hijos. Por eso la cuantiosa fortuna familiar fue distribuida de manera solidaria, como habían hecho en vida.

“Lástima que la parte del Patronato de la Infancia está toda abandonada”, dijo Héctor Marbán y reveló: “El casco de la estancia, con 480 y pico de hectáreas, no sé si lo vendieron a Estancia Río Paraná o se lo alquilaron los del Patronato”.

Luego de que el albacea falleció, señaló el testigo privilegiado de esta historia, “hicieron los que se les antojó”, por lo que consideró “es bastante triste la historia”.

“Eso fue donado para una escuela secundaria. No duró muchos años, hicieron un colegio, voltearon el chalet, pero el colegio se está cayendo a pedazos. El colegio se tenía que mantener con lo que producía el campo”, recordó Marban.

Además de Héctor, quedan dos hermanos de él que también conocen la historia de la estancia. “Los Planas eran muy buena gente, muy tratables, ellos tenían carnicería, máquinas para cosechar, así que trabajaba muchísima gente ahí”, señaló Héctor.

Entre las anécdotas que recordó en diálogo con Radio Cuarentena desde el móvil de Juanita Lafalce, contó que “Luis Sandrini, cuando se recibe de maestro, fue a trabajar a lo de los Planas” y que “luego a los dos años le tocó el Servicio Militar y nunca volvió, pero ellos siguieron en contacto con él, porque a La Niña le gustaba mucho el teatro”.

“¿Era linda?”, pregunta Lili. “¿Linda? No, no. La otra hermana más chica sí, dicen que era linda, yo no la conocí”, dijo entre risas, Héctor Marbán desde el Hospital, durante el homenaje a La Niña Planas.