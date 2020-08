Las ligas de San Pedro y Baradero deben renovar la Alianza: Cómo está la situación y cuál es la postura de cada una

No hay fútbol en ninguna parte de la Provincia de Buenos Aires por la pandemia de coronavirus y, más allá de que el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impuso el 7 de septiembre como fecha de regreso a los entrenamientos para los equipos de San Pedro y Baradero, por la situación sanitaria es difícil imaginar que en menos de un mes los planteles empiecen en moverse y, mucho menos, a competir.

Una de las cuestiones que asoma en las agendas de las ligas Sampedrina (LDS) y de Fútbol de Baradero (LFB) es que a fin de 2020 se vence la Alianza y hay que renovarla o no. En ambos bandos hay intenciones de seguir porque bien saben que se necesitan mutuamente pero del lado del Rojinegro existen dudas respecto de si el Consejo Federal va a aprobarla teniendo en cuenta que la LFB no tiene actualizada su personería jurídica.

Es sabido que jurídicamente Baradero está intentando normalizar su situación para ser reconocida como una institución, sobre todo desde que en AFA se hizo hincapié en esa cuestión y, por ejemplo, se exige a los clubes que la tengan para competir en el Torneo Regional Federal Amateur.

En la LDS, donde el tema todavía no se charló entre la Mesa Directiva que preside Hugo Cejas y sus entidades afiliadas por la cuarentena, tienen la certeza de que el órgano de la AFA que lidera Pablo Toviggino no les permitirá unirse a una liga que para el gobierno provincial "no existe". Por eso, en voz baja vislumbran, para en el peor de los casos, otras opciones como que los clubes de Baradero participen como invitados. También acumulan muchas dudas respecto de qué ocurrirá con la única plaza disponible al Regional si la obtiene un elenco baraderense.

El presidente de la LFB, Jorge González, se refirió al tema semanas atrás en Pasión Deportiva. En su relato, admitió que producto de la "pandemia" todavía el tema "no se habló mucho" y, aunque no lo afirmó tajantemente, manifestó desde su óptica que "no peligra" la renovación del vínculo. En contrapartida, sí sostuvo que "hay que arreglarle cosas": "El acuerdo que está firmado es del 2005 y hay que arreglarle cosas porque los tiempos han cambiado y las cosas son distintas. Creería que no peligra la Alianza, porque es en beneficio y nos sirve a ambas ligas más allá de que la LFB no tenga la cantidad de clubes para jugar por sí sola por el Consejo Federal. Creo que no habría inconvenientes al menos por lo que venimos charlando hasta ahora".

En la Liga Sampedrina los dirigentes saben de qué Baradero necesita de San Pedro porque no cuenta con un número de equipos que le permita desarrollar una competencia interna relevante y de prestigio. Pero también son conscientes de que los clubes locales se potenciaron con la presencia de los baraderenses y por eso quieren seguir más allá de complicaciones legales que pueden surgir en caso de que el Consejo Federal aplique a fondo su reglamento, algo que pocas veces ocurrió.

En reuniones del órgano de la AFA se planteó, pero que hasta el momento lejos está de oficializarse, eliminar todas las alianzas de ligas que hay en Argentina, sobre todo por la desorganización que hay en Provincia de Buenos Aires. En ese marco, serán las asociaciones más grandes las que abarcarán a los clubes de las más pequeñas y los afiliarán para que compitan en los torneos que ellas organizan. Por ejemplo, en el caso de San Pedro y Baradero sería la LDS la que tomaría los equipos de la LFB y dejaría de existir la Unión Regional de Ligas (URL). Para eso, por el momento, hay que esperar.

Cómo se gestó la Alianza San Pedro-Baradero

Hace 15 años, en 2005, en casi tres meses las ligas Deportiva Sampedrina (LDS) y de Fútbol de Baradero (LFB) lograron una histórica unión que, con idas y vueltas, todavía perdura y fue fundamental en el desarrollo del deporte en ambos partidos aunque algunos escépticos todavía sostienen que se deben separar y dejar de presentarse ante el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como una Unión Regional de Ligas (URL).

El primer acercamiento entre ambas partes fue el 21 de febrero de ese año con una reunión en la institución que tiene su sede en Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez y por entonces comandaba Pascual Vitale. En ella, con representantes de Atlético, Sportivo, Rivadavia y Fundición, el presidente de la LFB, Luis Liaudat, manifestó la intención de los clubes que la conforman de unirse a los de San Pedro. El encuentro fue muy positivo y, tal publicó La Opinión en su edición impresa, el desembarco de los baraderenses como invitados quedó muy cerca con la certeza de que iba a ser la LDS la que imponía las condiciones.

Formalmente, Liaudat habilitó a las entidades de Baradero a participar de los certámenes de la Liga Sampedrina (LDS) el 16 de marzo. Todo era color de rosa por esas semanas más allá de algún faltazo que pegaron los de Baradero a reuniones programadas. Sin embargo, apareció una traba: la AFA informó que para que equipos de diferentes asociaciones puedan jugar un mismo campeonato se debían "unir", es decir, armar una Unión Regional o Deportiva de Ligas (URL).

Las dudas florecieron y los clubes de San Pedro comenzaron a hacer preguntas que Vitale disipó en una declaración al periodista Martín Pérez de La Opinión: "Es muy importante incorporar a los clubes de Baradero a nuestros torneos. Incorporamos una ciudad muy futbolera y sin dudas esto fortalecerá a San Pedro y Baradero. La liga no corre peligro porque será una Unión Deportiva, no institucional. Seguiremos trabajando como hasta el momento, es decir que terminan los torneos y concluye todo. Si los clubes de Baradero deciden volver a participar en el próximo torneo, habrá que volver a ver el tema".

El día de la Asamblea Extraordinaria en la que los clubes de San Pedro aprobaron la unión con los de Baradero.

En ese contexto, todavía faltaba que las entidades de San Pedro aprueben la conformación de la unión en una Asamblea Extraordinaria. La misma se llevó a cabo el lunes 2 de mayo en la LDS donde once de los trece clubes dieron el sí a pesar de que América se opuso tajantemente y hasta contó con el apoyo de otros, situación que generó incertidumbre respecto al resultado del sufragio en la previa pero que se decantó a favor de los baraderenses cuando fue el turno de levantar la mano.

El Apertura 2005 contó con 18 equipos, trece de San Pedro (San Roque, Banfield, Independencia, Agricultores, Paraná, General San Martín, Los Andes, Deportivo Nikkei, Central Córdoba, Mitre, América, Las Palmeras y La Esperanza) y cinco de Baradero (Fundición, Sportivo, Atlético, Alsina y Rivadavia). Los elencos fueron divididos en dos zonas de nueve cada una.

La final la protagonizaron la I y el Negro que eliminaron en la fase previa al conjunto de Río Tala y Pérez Millán respectivamente, ambos por penales. En el duelo decisivo en el Estadio Municipal ante alrededor de 1200 personas, igualaron 0 a 0 y el Auriazul, el más ganador de la LDS con 25 títulos, dio la vuelta olímpica que se empañó por un piedrazo, tal informó este medio en la edición impresa 699: "La fiesta vivida en el Municipal tuvo un hecho advertido por pocos. Los protagonistas fueron sujetos que vestidos de hinchas de Independencia (en su mayoría chicos) se “colaron” al campo de juego y entre los festejos arrojaron algunas piedras hacia la parcialidad de Atlético impactando uno de los proyectiles sobre la cabeza de un hincha que sufrió un profundo corte en el cuero cabelludo y fue trasladado de inmediato a la guardia del Hospital donde recibió las primeras curaciones. También recibió un proyectil en su cabeza un menor que se encontraba en el mismo lugar".

El plantel de Independencia dirigido por Roberto Zarlenga lo conformaron, entre otros, Marcos Caldentey, Walter Martín, Juan Durand, Pablo Vigne, Leopoldo Vázquez, Juan Carlos Galarza, Elvio Aranda, Daniel Esquivel, Lucas Luna, Juan Cruz Blanco, Alexis Delucca, Martín Suárez, Diego Sánchez, Lucas Rodríguez y Esteban Quinteros. Curiosamente, la estrella no se sumó al palmarés de la I porque Atlético fue campeón del Clausura y le ganó la final de la temporada por lo que para la LDS el único título de ese calendario lo obtuvieron los baraderenses.

Previamente, se desarrolló el duelo por el tercer puesto que Las Palmeras le ganó a General San Martín y en reserva festejó Atlético Baradero. Las inferiores también tuvieron sus certámenes y fueron para tercera, cuarta, quinta y sexta.

El primer evento de la Unión Regional de Ligas (URL) San Pedro-Baradero, el Apertura 2005, fue una prueba piloto y salió bien. Tanto que a la siguiente semana comenzó el Clausura y desde entonces los clubes de ambas localidades compartieron sin excepciones casi todos los torneos (la Copa Ciudad de Baradero en 2019 fue sólo para los de la LFB más Las Palmeras por ser el primer campeón en ella cuando todavía no existía la LDS). Para ambas ciudades el proyecto fue fructífero y, con altos y bajos, los clubes crecieron deportivamente (todos los años hubo representantes en certámenes nacionales) aunque se perdió público en las tribunas, sobre todo en las últimas temporadas. También, los denominados “grandes” obligaron a los “chicos” a exigirse para poder darles pelea y en ocasiones le arrebataron vueltas olímpicas, una ecuación que emparejó para arriba y al que no siguió el paso lo obligó a tirar la toalla.