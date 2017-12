Las frases del 2017

En 2017 La Opinión entrevistó en diferentes circunstancias a personas ligadas al deporte que tenían algo qué decir y dejaron frases que merecen ser recordadas por la trascendencia del momento.

Miércoles 8 de febrero

Hugo Cejas: “El club que no presente las seis categorías no podrá participar”.

El presidente de la Liga Sampedrina se refirió así al conflicto que se desató antes del inicio de la temporada por la obligación que tenían los clubes de competir en todas las divisiones. La temporada se jugó bajo un “pacto de caballeros” con instituciones que se ausentaron en diferentes categoría.

Domingo 23 de abril

Mauro Sandoval: “Hubo una mano larga en el vestuario”.

Tras la victoria de Independencia en el clásico ante América del Apertura de la Liga Sampedrina (LDS), el capitán del Auriazul explicó porqué jugó con una camiseta diferente al resto de sus compañeros.

Jueves 27 de abril

Luis María Rodríguez: “Soy un pibe de barrio”.

El Director de Deportes antes de asumir en el cargo por la ida de Fernando Juan Bennazar se definió así ante la consulta de La Opinión.

Domingo 4 de junio

Federico Nouet: “Hoy perdimos por los errores del árbitro, que no se si fueron errores. Lo del arbitraje hoy fue lamentable, una vergüenza”.

El por entonces entrenador de Paraná se mostró muy molesto con la labor de Nicolás Salinas por la eliminación de su equipo en las semifinales del Apertura de la Liga Sampedrina frente a Sportivo.

Martes 20 de junio

Elías Salomón: “Sentía que lo iba a atajar. El árbitro me dijo suerte y le dije 'se lo atajo'”.

El arquero de Independencia le atajó el penal a Manuel Orlando y evitó que Sportivo sea campeón del Apertura que se llevó su equipo tras la conversión de Juan Manuel Rodríguez.

Miércoles 20 de septiembre

Mario Morosini: “Para nosotros es demasiado y se ha hecho en poco tiempo. Con la ayuda de todos los socios que han colaborado y siguen colaborando con este club se van a lograr muchas cosas más”.

El presidente de Los Andes cuando La Opinión visitó las instalaciones de un club que resurgió tras ser relegado.

Sábado 14 de octubre

Nicolás Gorobsov: "Había apuntado a algo más alto, no se pudo dar y agradezco a Independencia que me dio la oportunidad de poder venir a jugar acá, de mantenerme y poder ayudar a este plantel".

El volante debutó en la Liga Sampedrina (LDS) ante Portela y contó los motivos de porqué recaló en fútbol de menor nivel al que acostumbró a jugar.

Sábado 25 de octubre

Leonardo Butti: “Los chicos hicieron las cosas bien en su gran mayoría y a otros les faltó un poco más de compromiso”.

El director técnico de Tiro Federal al momento de analizar la temporada de su equipo.

Jueves 9 de noviembre

Edgardo Rasio: “No se valora el sacrificio que hay que hacer todos los días para lograr una medalla de oro en un Argentino o Sudamericano”.

El entrenador de canotaje de Náutico luego de ganar por quinto año consecutivo el Argentino de Clubes.

Sábado 25 de noviembre

Javier Gorbarán: “Hacía tres noches que no podía ni dormir, decía que tenemos que ser campeón y se nos dio”.

El directivo expresó su alegría una vez consumado el título de Banfield en el Torneo Final Daniel Stoccaffisso.

Martes 5 de diciembre

Silvio Velo: "Siempre creo que es poco lo que logré y eso me motiva a ir por más".

Tras ser campeón por tercera vez de la Copa América con Los Murciélagos, el sampedrino mostró su hambre de gloria característica.

Miércoles 13 de diciembre

Junior Solmi: "El auto no andaba, no fue culpa mía".

El joven piloto se refirió al subcampeonato logrado en la Copa Bora y evidenció que el auto no lo ayudó en los playoffs.

Domingo 17 de diciembre

Fernando Iglesias -h- : "Dejamos la vida".

Morro se mostró satisfecho tras concluir cuarto en la Copa de Plata del Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM) donde llegó a la última fecha en La Plata con posibilidades de ser campeón.

Miércoles 20 de diciembre

Gerardo Biain: "El fútbol de San Pedro tiene que cambiar la mentalidad para crecer"

El coordinador de fútbol de La Esperanza se refirió a la actualidad y futuro de la Liga Sampedrina (LDS) tras recibir el premio como mejor entrenador del año de inferiores.