Las coplas que Pampa Cruz escribió y cantó a Cecilio Salazar

Como cualquier hombre la política, el intendente, Cecilio Salazar, tiene detractores y seguidores que lo alaban y demuestran su cariño de diferentes maneras.

Pampa Cruz, reconocido payador, eligió hacerlo con unas coplas que escribió y recitó en una cena en Gobernador Castro la semana pasada. En ellas recordó sus humildes orígenes, la relación con Gerardo "Momo" Venegas en su paso por Uatre y Osprera y cómo cambió San Pedro haciendo hincapié en el Hospital Emilio Ruffa, la educación y las cuadras asfaltadas. Además, vaticinó que "otro período espera" porque "hay mucho para arreglar".

Amigo, quiero que vuelvas, cuatro años ya pasaron,

que con tu esposa pensaron volver cuando se resuelva,

San Pedro no es una selva, al contrario es la ciudad

que vos soñas desde allá y añoras con sentimiento

vos sabes que no te miento, venite, ¡qué linda está!

Resulta que Salazar, hijo de gente muy pobre

que nació aquí sin un cobre, ni lujo ni bienestar

y sus padres a trabajar, le inculcaron en el camino

Por peronista opino, lo regaron bien de abajo

con la doctrina del trabajo en los campos sampedrinos

Dicen que de peón rural en la fruta o donde sea

por más brava que la vea aprendió a pelearla igual

Venegas, el inmortal, Momo apodado por su gente,

a este Cecilio al frente lo tuvo en Uatre y Osprera

Y Dios quiso que volviera para que sea intendente

Y te cuento que en Osprera al pago nunca olvidó

a la gente que ayudó sea rural o pueblera

No conoce otra manera para demostrar su nobleza

y asume con enterezas desde que salió intendente

que pa entender a la gente debés saber de pobreza

Y no se puede creer, desde el día que asumió

la vida se transformó del hombre y la mujer no paramos de crecer

Se juramentó al entrar que nadie se iba a enfermar

sin tener buena atención con sacrificio y tesón el Hospital fue a cambiar

la enfermera, al doctor, el mismo damnificado con sueldo que han aumentado y equipo de lo mejor

Y el orgullo del sector que atacó con gran pasión

algo que la población siempre le agradecerá,

ni un analfabeto más, prioridad, la educación, el asfalto, la ribera

yo te juro si la ves créeme no la conoces,

la ha transformado de veras

Y otro período espera, hay mucho para arreglar

donde no pudo llegar verán muy letras muy ciertas

alguien que golpee sus puertas, abra, es Cecilio Salazar

entonces si regresas yo te doy mi terrenito asá tus chiquitos se puede criar acá

de alguna manera veras que ya se allanó el camino,

me emociono y me imagino al ver tu cara al entrar

un cartel que Cecilio Salazar cambió al suelo sampedrino