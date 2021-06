Las casas de apuestas ven a Nadal  conquistando su decimocuarto Roland Garros

Rafa Nadal es unánimemente el gran favorito de las casas de apuestas para conquistar la 121ª edición de Roland Garros, que albergará sus encuentros del cuadro final desde el domingo 30 de mayo hasta el domingo 13 de junio. El tenista español, que ha ganado trece de las últimas quince ediciones del Grand Slam sobre el polvo de ladrillo parisino (ha vencido en todas las finales que ha disputado en la Philippe-Chatrier) llega a Roland Garros con el aval de haber conquistado el Masters 1000 de Roma derrotando en la final al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic (7-5, 1-6 y 6-3). Si el dividendo que se ofrece por el zurdo de Manacor es de 1.83 a 1, la cuota por Djokovic multiplica por 4.33 a 1 lo apostado.

El propio Djokovic bromeó en la capital italiana con el hecho de que el ‘Big Three’, por Federer y por ellos dos, continúa resistiendo al empuje de los jóvenes. “Lo he dicho mil veces. Claro que la Next Gen está aquí. Pero nosotros estamos ganando los grandes torneos, los Grand Slams y los chavales se están consolidando en el ‘top 5’ y el ‘top 10’. La Next Gen somos Rafa, yo y Federer”, declaró el líder del circuito. Nadal, favorito en París, cumplirá el 3 de junio 35 años, Djokovic acaba de cumplir 34 años y Federer cumplirá en agosto 40 años. El suizo, pensando en la temporada de césped, llegará a Roland Garros en baja y como ‘tapado’, concretamente como octavo favorito con una cuota de 34 a 1.

Pero entre los dos grandes favoritos y el suizo, sólo Tsitsipas (7 a 1) parece llegar con alguna posibilidad a tenor de los expertos. Thiem (9 a 1) viene en un mal momento a tenor de sus actuaciones en los torneos precedentes y Zverev (17 a 1), Rublev (19 a 1) y Medvedev (23 a 1), número dos del ranking de la ATP, no parecen en condiciones de estar al nivel de Nadal y Djokovic en polvo de ladrillo, por mucho que Zverev aprovechara recientemente la altitud de Madrid para llevarse el Masters 1000 español. La cotización del ‘peque’ Schwartzman es de 34 a 1, igualándose a la de Federer, Sinner o Karatsev.

Swiatek, la favorita en el cuadro femenino

Las cosas no están tan claras en el cuadro femenino. Por un lado el circuito de la WTA se ha igualado mucho en los últimos años y por otra parte Roland Garros ya es de por sí un Grand Slam imprevisible como demuestra el hecho de que las últimas siete ediciones haya registrado nombres distintos en sus conquistadoras. Desde 2014 han obtenido el título Sharapova, Serena Williams, Muguruza, Ostapenko, Halep, Barty y Swiatek.

Son precisamente las ganadoras de los dos últimos años las dos favoritas al título. La polaca Swiatek está en cabeza (3.75 a 1) y la ganadora de hace dos ediciones y número uno del mundo, la australiana Asleigh Barty la segunda favorita (5.50 a 1). Sabalenka (7 a 1), Muguruza (10 a 1) y Osaka (15 a 1), son las que figuran como ‘tapadas’.

