Las anécdotas y recuerdos de los González, cuatro hermanos que compartieron tres planteles en la Liga Sampedrina

En los torneos de fútbol de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) hay muchos casos de pares o tríos de hermanos que compartieron plantel y se dieron el lujo de vestir la misma camiseta en una cancha. Sin embargo, el caso de los González, tal pudo averiguar La Opinión, es inédito porque fueron cuatro y en tres clubes diferentes: Federico (categoría 80; mediocampista ofensivo), Franco (83; delantero), Facundo (85; volante central) y Fabio (86; delantero) jugaron juntos en Huincalo, Central Córdoba y Paraná en la década del 2000.

Todos se formaron en las inferiores en Paraná pero sólo Federico debutó en la máxima división de esa institución porque los tres restantes lo hicieron en La Esperanza. Sin embargo, fue en Huincalo donde se juntaron por primera vez y se dieron el lujo de ponerse la misma camiseta en un encuentro en Baradero en el que sólo duraron juntos un puñado de minutos, rememoró el mayor de los hermanos: "Debutamos contra Rivadavia en la cancha de Atlético. A los dos minutos fui a cabecear a la mitad de la cancha y me reviento la ceja, quería jugar y no me dejaron, me llevaron al hospital y me cocieron, aunque quería que me pusieran la gotita para seguir".

Fue en la entidad que actualmente está desafiliada de la LDS donde los González, también, lograron marcar todos al menos un gol en un mismo partido que, tal contó Federico, fue contra La Esperanza en un cotejo que se impusieron 6 a 2. Y detalló: "Yo metí dos, Facundo, Franco y Fabio también metieron, todos a (Juan) Raviola). En ese torneo le ganamos a Paraná e Independencia y perdimos con Sportivo la final del Reducido".

Franco, el segundo por edad de la dinastía, admitió que con Huincalo "nunca" pudieron "salir campeones" porque perdieron "tres semifinales contra Sportivo": "La última vez que habían llegada a esa instancia fue cuando salió campeón, eso lo sabemos porque nos decía la gente del mismo club que sabía". Incluso, describió una anécdota de cuando concentraron para uno de esos encuentros frente al Lobo: "Concentramos en una casa con mis hermanos porque al otro día jugábamos una semifinal con Huincalo contra Sportivo. A las 3.00 vemos a Facundo que se estaba yendo, estábamos por dormir y se estaba escapando. Lo frenamos y tuvimos que esconder las llaves porque se quería ir".

-Los González con la camiseta de Paraná.

El segundo club donde compartieron plantel los González fue en Central Córdoba en Santa Lucía donde "Pepe" aseguró que una las mayores alegrías fue haberle "ganado el clásico" a Sportivo Doyle "después de 40 años más o menos". También, revivió uno de los momentos más inverosímiles que le tocó atravesar a la familia en uno de los tantos viajes a la localidad para entrenar cada viernes: "Era una odisea. Íbamos en un (Fiat) 128 de uno de mis hermanos. Ellos me esperaban a mí que venía de Rosario donde estaba estudiante educación Física y nos íbamos los cuatro a entrenar. Un día fuimos con Ramiro Torresín y como nos vinimos tarde y él se quería venir antes, nos pinchó las ruedas. Tuvimos que movilizar a todo el pueblo porque era tarde".

El Albirrojo, donde se formaron, fue el último club que compartieron Federico, Franco, Facundo y Fabio, cuatro de los seis hermanos (las restantes son Fedra, la mayor; y Fiama, la menor) hijos de Carlos y Ángela quienes "nunca se perdieron un partido" y cuando los cuatro estaban en diferentes conjuntos se "dividían" o miraban "medio tiempo de cada encuentro", explicó Franco. Los futbolistas también tuvieron un paso por Las Palmeras de Río Tala pero no al mismo tiempo sino que por separado, situación que se repitió con otras camisetas que vistieron pero no de manera conjunta sino de a dos o tres por vez.

"Lo que más recordamos de Paraná es que dejamos afuera a Mitre en unos cuartos de final con gol de Fabio, ese fue el último año nuestro juntos y después de eso Mitre empezó a ganar todo", señaló Pepe. A él, se sumó Fabio con una anécdota en la previa a un duelo: "Estábamos por entrar a la cancha de Paraná a jugar un partido y faltaba Facundo que no había llegado porque perdió el Renault 6. Entonces Omar (Ansaloni) se acercó a Federico y le dijo que tenía que armar el equipo sin él".

Como todos hermanos, en los González las peleas no faltaron y Franco aseguró que había "en todos los partidos" porque cada uno tenía "su carácter complicado". "La que más acordamos es la que nos peleamos en el área entre todos que estábamos discutiendo, vino un compañero y le dijo que éramos hermanos y no nos sacó amarilla ni nada, sino que nos dijo que estábamos locos", remarcó.

Por último, Pepe aseguró que uno de los momentos más lindos era el después de los encuentros porque iban a lo de sus padres y les preparaban "café con leche". Y cerró: "Cuando ganábamos era todo joda, pero cuando perdimos no hablábamos o nos terminábamos peleando, pero nunca dejábamos de juntarnos los cuatro con mis padres para el café con leche y los sándwiches tostados hechos por mi viejo".